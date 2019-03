Exaltos cargos de Vox denuncian que el partido les ordenó "camuflar donaciones de empresarios"

La dirección de Vox "ordenó camuflar donaciones de empresarios a través de testaferros", según la denuncia de tres ex altos cargos del partido ultraderechista citados por la Cadena Ser. Según esta versión, la consigna del vicepresidente y responsable de captación de fondos del partido, Víctor González Coello de Portugal, fue clara: había que ofrecer a los empresarios que quisieran aportar fondos una vía indirecta para la donación, a través de testaferros, parientes o amigos.

El relato de Carlos Aurelio Caldito, ex vicepresidente de Vox en Badajoz hasta hace 10 meses, detalla que estas instrucciones se dictaron en las primeras jornadas de coordinación celebradas "entre el 15 y el 17 de diciembre de 2017 (...) en Soto del Real". La justificación de González Coello de Portugal -a quien se presentaba como alguien de la total confianza de Santiago Abascal- era vencer "los temores que ciertos empresarios pudieran tener a la hora de que alguien pudiera conocer sus simpatías políticas y eso perjudicase sus perspectivas de negocio". En definitiva, un "camuflaje" para "vencer sus reticencias" y colaborar con Vox, explica Caldito en esta radio.

Daniel Molina, presidente provincial de Vox Toledo hasta hace seis meses, también ha confirmado este extremo. "Sí, es cierto, se dijo y me he visto involucrado además". De hecho, Molina afirma que el pasado mes de octubre informó a Mazaly Aguilar, vicesecretaria de relaciones institucionales de la ejecutiva nacional, que no iba a aceptar de un constructor que quería donar 15.000 euros. "Le dije que lo donase él, que yo no iba a cogerlo. Inmediatamente lo puse en conocimiento de Mazaly (Aguilar) y del vicepresidente provincial. Les dije que no iba a cogerlo porque eso no era legal", cuenta, tras lo cual fue destituido.

La Cadena Ser también aporta el testimonio de un tercer ex alto cargo que prefiere mantenerse en el anonimato. Esta fuente confirma que hubo una segunda convención provincial, celebrada en Valdemoro el 15 de diciembre 2018, donde volvió a repetirse el mensaje. El mensaje de González Coello de Portugal fue el mismo, "que se ofreciese a los empresarios hacer su donación a través de terceros, a través de otras personas".

INICIO DE PRECAMPAÑA

Vox arrancará este fin de semana la precampaña de cara a los comicios generales del próximo 28 de abril con actos públicos en Ciudad Real y Jaén en los que participarán el presidente de la formación, Santiago Abascal, y el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, respectivamente.

Vox ha mantenido hasta ahora un perfil bajo en la precampaña, con solo tres actos durante el último mes, dos de ellos cerrados para los medios de comunicación, y utiliza Twitter para enviar sus mensajes y responder a otros partidos políticos.

Tras el buen resultado obtenido en los comicios andaluces del 2 de diciembre y las expectativas que le dan las encuestas para el próximo ciclo electoral, Vox ha decidido no exponer a su líder y limitar sus apariciones y declaraciones públicas.