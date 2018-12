Un exlíder del Ku Klux Klan también felicitó a Vox por sus resultados en las elecciones andaluzas

El que fuera Gran Mago del Ku Klux Klan entre 1974 y 1978, exdiputado en la Asamblea de Luisiana y fundador de la supremacista White Youth Alliance, David Duke, felicitó el pasado domingo a Vox por su resultado en las elecciones andaluzas, en las que consiguió 12 diputados.

Igual que la dirigente de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, Duke utilizó las redes sociales para manifestar su satisfacción por la irrupción del partido de Santiago Abascal en la política institucional española.

"Vox triunfa en Andalucía! 12 escaños y el final del régimen socialista. Hace historia y demuestra que el cambio es posible", escribió el supremacista estadounidense antes de apropiarse del discurso que hizo el candidato de Vox a la Junta, Francisco Serrano, aludiendo a la Reconquista.

"La Reconquista empieza en Andalucía y se extenderá por el resto de España", añadió Duke.

🔴🗳️ VOX triumphs in Andalusia! 12 seats and the end of the socialist regime 🇪🇸 #EspañaViva makes it history and shows that change is possible. The Reconquista begins in the Andalusian lands and will be extended in the rest of Spain 📣 #AndalucíaPorEspaña https://t.co/qF4R2PA5e3