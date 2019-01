El fichaje de Pepu se fraguó por el rechazo a Sánchez de los ministros

ramón gorriarán | madrid

Pedro Sánchez se sacó de la manga a Pepu Hernández para ser el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid después de recibir una decena de calabazas de ministros, exministros y altos cargos del Gobierno y del PSOE. El presidente del Gobierno había confesado a sus colaboradores más cercanos que buscaba un «golpe de efecto» con alguien conocido y trayectoria intachable. El fichaje se urdió con absoluta discreción. Sánchez no quería repetir el fiasco de Alfredo Pérez Rubalcaba, al que, pese a sus malas relaciones, también ofreció ser el candidato municipal y su rechazo saltó a los medios de comunicación. El exseleccionador nacional de baloncesto, que no es militante socialista, nunca fue la primera ni la segunda ni la tercera opción, pero ese desdoro no fue óbice para que aceptara.

Es más, lo hizo con entusiasmo y ayer colgó en su cuenta de Twitter PepuAlcalde: «Buscando jugadores. Te apuntas a mi equipo?» También publicó la carta que envió al secretario general del PSOE de Madrid, en la que explica que se presenta «con humildad e ilusión» para impulsar un proyecto de «progreso y regeneración política» en Madrid. Nadie por el momento ha levantado la voz en público para criticar la elección. Solo un miembro de la ejecutiva de los socialistas madrileños Pancho Linde no se ha escondido en el anonimato exigido por otros dirigentes, que en privado cuestionan la decisión, y ha puesto algunos peros en su cuenta de Twitter. «Parece -se quejó- que los militantes del PSOE de Madrid no somos tan maduros como para elegir a nuestro candidato a alcalde».

El Gobierno y la plana mayor del PSOE, en cambio, se volcaron para arropar a Hernández. La vicepresidenta Carmen Calvo señaló ayer que el aspirante socialista «sabe competir y sabe ganar» y justificó que se haya recurrido a un independiente porque el PSOE de Madrid, como otros partidos, tiene «muy pocos militantes». Cuenta, según el último censo, con 5.000 afiliados.