El fiscal denuncia trato de favor a Oriol Pujol por ser hijo del 'expresident'

El fiscal se ha opuesto a la semilibertad otorgada por el centro penitenciario de Brians 1 al exdiputado Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de prisión por el cobro de comisiones ilegales. La prisión permite desde hace unas semanas al exdirigente de CiU poder salir de la cárcel para ir a trabajar y actos de voluntariado, después que el juez de vigilancia penitenciara le revocara el tercer grado penitenciario tramitado por la Generalitat. La acusación pública considera que el expolítico ha recibido un trato de privilegio porque es hijo del expresident Jordi Pujol, fue miembro "destacado durante muchos años del partido fundado por su padre y que dicho partido es antecedente directo del que actualmente gobierna en la Generalitat". Así, acusa al Ejecutivo catalán de aplicar "un tercer grado encubierto"

El escrito remitido ahora por el fiscal Javier Faus al juez de vigilancia penitenciaria insiste en que el delito cometido por Oriol Pujo es de "especial rechazo social" y que la conducta del exdiputado fue "muy grave", ya que nos encontramos con un caso de corrupción política. A eso hay que añadir, según el ministerio público, que le fue denegada en su día la suspensión de la pena de prisión, al tomar en consideración que el expolítico se aprovechó de sus cargos políticos en su propio beneficio, que no fue una acción aislada y que finalizó cuando se descubrió la trama. "En defintiiva, el fiscal considera que no se han cumplido los fines de la pena", destaca el escrito. Por ello, reclama el hijo del expresidente de la Generalitat no pueda salir de la cárcel y se anule el artículo del reglamento penitenciario (100.2) esgrimido por la cárcel para permitirle esta situación.