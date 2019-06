La Fiscalía da un balón de oxígeno a Trapero en su acusación por rebelión

mateo balín | dmadrid

Josep Lluis Trapero ha visto un poco de luz en su oscuro horizonte procesal. El mayor de los Mossos d’Esquadra durante el ‘procés’ ha sido uno de los protagonistas del escrito de conclusiones de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el juicio a los líderes independentistas. El documento de 130 páginas, entregado el pasado miércoles a la Sala, introdujo leves modificaciones sobre la calificación inicial de los hechos. Pero una de ellas afecta sobremanera al futuro judicial de Trapero, relegado a funciones administrativas desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución en noviembre de 2017. El mayor de la policía autonómica —condición vigente— espera la celebración del juicio contra la cúpula de los Mossos en la Audiencia Nacional. La vista oral no comenzará, lo más probable, hasta que no haya sentencia del ‘procés’ a la vuelta de vacaciones. Pero de lo que no cabe duda es que el fallo del Supremo tendrá efecto directo sobre la decisión que tome en su día el tribunal de la Audiencia Nacional (su fallo podrá ser recurrido ante el alto tribunal). La Fiscalía de este órgano central acusa al agente de 54 años de un delito de rebelión y pide para él 11 años de prisión. Una solicitud más baja que la de los dirigentes políticos juzgados en el Supremo. La razón es que los acusadores le consideran un «mando subalterno» de los graves hechos acaecidos en Cataluña en 2017 y no le imputan malversación de caudales públicos. Junto a Trapero, también están acusados por el mismo delito los jefes políticos de los Mossos durante el ‘procés’: César Puig (secretario general de Interior) y Pere Soler (director general del Cuerpo).