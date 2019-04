La Fiscalía estalla: «Esto no es un juicio a la policía»

melchor sáiz pardo | madrid

Hasta ahora no había intervenido de forma extemporánea en las 42 sesiones del juicio a los cabecillas del ‘procés’. Pero ayer, la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal no se contuvo. «¡Esto no es un juicio a la Policía! Hay preguntas que parece que estamos en un juicio contra la actuación policial en el cumplimiento de órdenes judiciales», denunció la representante del Ministerio Público. Mariscal interrumpió así de forma abrupta el interrogatorio del sexto de los 22 policías llamados este martes por la propia Fiscalía a contar las lesiones que sufrieron en su actuación para impedir el referéndum del 1-O. Tras varias sesiones prácticamente destinadas a que los agentes de la Policía y de la Guardia Civil abonen la tesis del Ministerio Público de que existió la violencia necesaria para sostener la acusación de rebelión, las defensas han comenzado a tratar de desacreditar la versión de todos los que comparecen. Marina Roig, una de las letradas del líder de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, es una de las que con más ahínco se ha entregado a intentar cuestionar cualquier detalle del testimonio de los funcionarios que actuaron el 1-O. «¿No es más cierto que no pudieron entrar porque trataron de entrar saltando encima de la gente, pisándola?», fue la pregunta-acusación de la letrada al quinto policía que explicaba su actuación en el Instituto Torreforta de Tarragona.