Franco será exhumado y enterrado en el cementerio del Pardo el 10 de junio

El Gobierno ha anunciado hoy que el Ejecutivo prevé que los restos de Francisco Franco sean exhumados del Valle de los Caídos y enterrados de nuevo en el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio, en el Pardo (Madrid), el próximo 10 de junio, aunque podría posponerse si así lo decide el Tribunal Supremo.



Así lo ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha añadido que no habrá comunicación, imágenes, ni convocatoria pública del traslado de los restos del dictador.



De este modo, el Gobierno fija la fecha para la exhumación sin esperar a que el Tribunal Supremo decida sobre la suspensión cautelar del traslado de los restos.



No obstante, deja claro que la reubicación de los restos del dictador prevista para el 10 de junio puede ser pospuesta si el tribunal anulara o suspendiera esa decisión del Ejecutivo en el marco del procedimiento contencioso administrativo abierto por la familia.



En este sentido, Calvo ha insistido en que el Gobierno respetará y acatará lo que los tribunales decidan "como no puede ser de otro modo".



Para el Ejecutivo, el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde ya está enterrada la esposa de Franco, Carmen Polo, permite "garantizar tanto las condiciones de dignidad y respeto como la digna sepultura exigidas", y de manera que se respete la "intimidad" de los familiares.



Toda la operación habrá de hacerse sin publicidad alguna, puesto que no se trata de un "espectáculo", ha dicho Calvo, y en todo caso los familiares podrán asistir tanto a la exhumación en la Abadía del Valle de los Caídos como al enterramiento en la cripta familiar del cementerio de El Pardo.



Respecto a la idoneidad para el Gobierno de la fecha elegida, Calvo ha argumentado que está alejada de las dos próximas convocatorias electorales, permite "garantizar la tutela judicial efectiva" y supone la culminación del procedimiento que se puso en marcha en agosto del año pasado.



No ve el Ejecutivo obstáculos para acceder a la basílica, y en este sentido ha asegurado que la Iglesia ha dicho que no se opondrá a lo que decida la autoridad competente; tampoco entiende que necesite en este caso de un permiso de obras para ejecutarla, de acuerdo con la Ley del Suelo.

Lugar de "respeto, reposo y recuerdo"

En cuanto al futuro del recinto del Valle de los Caídos una vez que se hayan exhumado los restos del dictador, ha apuntado que "lo urgente" ahora es el traslado y después dar los pasos para convertirlo en un lugar de "respeto, reposo y recuerdo" para las más de 30.000 víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil allí enterradas.



Una vez fijada la fecha para la exhumación, que según la vicepresidenta "es de obligado cumplimiento para cualquier Gobierno", todavía está pendiente el pronunciamiento del Supremo sobre una posible paralización cautelar de esta medida requerida por la familia, que rechaza sacar a Franco del Valle de los Caídos.



El Tribunal Supremo dio el pasado 8 de marzo diez días a la Abogacía del Estado para presentar alegaciones a la suspensión cautelar, algo que hará dentro de plazo y además pidiendo la acumulación de las numerosas causas abiertas en varios juzgados por los familiares y diversas entidades para impedir la exhumación.



Carmen Calvo ha subrayado en su comparecencia que la decisión de llevar a Franco al cementerio de El Pardo se debe a que la familia no ha querido elegir un lugar alternativo a su ubicación actual que no fuera la catedral de la Almudena y ha hecho hincapié en la legalidad de todo el proceso abierto a partir de una decisión del Consejo de Ministros avalada después por el Parlamento.