El fuego provoca el mayor operativo simultáneo de la UME en su historia

D. ROLDÁN / ICAL | ÁVILA / MADRID

La ola de calor ha provocado que el fuego sea también protagonista en este inicio de verano. Cuatro grandes incendios siguen centran los esfuerzos de los equipos de extinción: el de la Ribera del Ebro (Tarragona), en Gavilanes y El Arenal (Ávila) y entre Toledo y Madrid.

Además de los efectivos regionales, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha tenido que desplegar a 725 militares y 191 vehículos para colaborar en las labores de extinción. Es el mayor operativo simultáneo de la UME en su historia.

Por el momento, estos cuatro incendios han arrasado más de 10.000 hectáreas. No hay pérdida de vidas humanas.

En Avila, la UME tiene sobre el terreno a 172 militares con 52 vehículos para colaborar en la extinción del incendio forestal de Gavilanes. El dispositivo militar, perteneciente a los batallones de Madrid (BIEM I) y León (BIEM V), ha tenido como misión el ataque directo y la defensa poblaciones como Pedro Bernardo, amenazada por la avance de las llamas. Además de los efectivos de la UME, también pelean contra los incendios cinco aviones anfibios del Ejército del Aire y tres aparatos del Batallón de Helicópteros de Emergencias del Ejército de Tierra.

El fuego pudo ser controlado ayer por la tarde. El director general en funciones de Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Ángel Arranz, achacó el «gran incendio» de Gavilanes a causas humanas aún por determinar, pero que se están investigando en estos momentos. «Hasta que no haya certeza no se comentará. Parece que empezó en unas fincas cerca de la localidad y todo indica que detrás hay causa humana, pero no sabemos si es accidente o hay intencionalidad», comentó Arranz.

La vicesecretaria general del PSOECyL, Virginia Barcones, criticó ayer la falta de medios frente a incendios de la Junta de Castilla y León, administración a la que acusó de no celebrar el Consejo de Gobierno para adelantar la declaración de alto riesgo de incendios «mientras el PP estaba ocupado repartiéndose los sillones con Ciudadanos, en un acuerdo en el que la lucha contra incendios no es ninguna prioridad».

Barcones mostró su apoyo al trabajo «crucial» de los trabajadores y voluntarios que participan en la extinción de incendios y resaltó la colaboración de las BRIF y de la UME puestas a disposición del Gobierno central «ante la falta de medios» de la Junta de Castilla y León, a la que exigió «transparencia e información».

El incendio de más magnitud es el de Tarragona. Además de 350 miembros de los Bomberos de la Generalitat, colaboran 264 soldados de la UME y otros efectivos. En la localidad de Cadalso de los Vidrios, el Batallón de Intervención en Emergencias con base en Madrid (BIEM I) tuvo que desalojar a unos 400 vecinos de una urbanización ante la proximidad de las llamas, que se originaron en Almorox. Los 159 soldados luchan con los bomberos contra el fuego, que ya ha quemado más de 2.000 hectáreas, y que tiene como mejor aliado al viento para expandirse.

En Toledo capital, el fuego quemó cerca de 1.300 hectáreas aunque ya está perimetrado. Además de los bomberos de la ciudad y de la comunidad, trabajan 130 militares de los BIEM I y BIEM II —con base en Sevilla— que, con 30 vehículos, realizaron labores de defensa de urbanizaciones como Montesión y Cerro de los Palos, situadas en el flanco izquierdo del incendio y a las afueras de la ciudad.