Garrido pide al PP que se pregunte por qué se va su gente

El expresidente de la Comunidad de Madrid y actual número 13 a la lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, Ángel Garrido, ha instado este jueves al PP a preguntarse por qué las personas de su partido se van y cree que el problema no es él, sino "los miles de Garridos que votarán a Ciudadanos".

Tras celebrarse un desayuno informativo por Nueva Economía Fórum, en declaraciones a los periodistas, Garrido, al ser preguntado por algunas descalificaciones de miembros de su anterior partido, ha indicado que es "respetuoso con sus compañeros y con sus adversarios" y "no va a tener una palabra más alta que otra con el presidente nacional del PP, Pablo Casado", a quien considera un "gran político y gran persona".

En este punto, ha asegurado que este miércoles le envió un mensaje para trasladarle su decisión de abandonar el partido para pasarse a las filas de la formación 'naranja' pero no obtuvo ninguna respuesta.

"Ayer le mandé un mensaje a Pablo Casado y entiendo que Pablo está de campaña y está a mil cosas y yo ya le he dejado ese mensaje y cuando él pueda yo encantado de hablar con él, porque creo que entre compañeros se puede hablar; no tengo problema en contarle lo que me quiera preguntar. No me ha contestado y de verdad que lo entiendo", ha expuesto.

DESCALIFICACIONES DEL PP

Al ser repreguntado sobre descalificaciones de personas de su partido como la candidata del PP a la Presidencia, Isabel Díaz Ayuso, o el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha lanzado que "quien diga cosas que están fuera de lugar que apechugue él con lo que quiera hacer".

"A quien descalifican las descalificaciones es a quien las hace no es al que se las dirigen. A Egea le recomiendo que aprenda un poco, coja experiencia y no diga cosas de esas, creo que está fuera de lugar, pero bueno, creo que es cuestión de aprender. Creo que he dejado 28 años de mi vida en un partido que han sido muy fructíferos y ha habido varias personas que se han ido del PP sin tener un puesto y se les ha llamado chaqueteros y los que hemos bajado de un 4 en Europa a un 13 en la Comunidad somos desagradecidos", ha lamentado.

A su juicio, no son "ni lo uno ni lo otro, lo que tiene que preguntarse el PP es por qué se le van las personas que han estado tanto tiempo en el PP y esa es la pregunta que deberían hacerse ellos". "El problema no es Ángel Garrido, son los miles de Ángel Garrido que van a votar a Ciudadanos", ha vaticinado.

Al ser preguntado sobre quién dio el primer paso, para que participara en el proyecto de ciudadanos, si su portavoz, Ignacio Aguado, o él, ha dicho que el primer paso lo dieron "hace mucho tiempo" y que es "cuestión de dos", en lo que ambos han estado "de acuerdo".

Sobre las diferencias que hayan podido tener dialécticamente en estos cuatro años de Legislatura, Garrido cree que son "anécdotas" que componen el "debate parlamentario".