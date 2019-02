El Gobierno acepta un relator para persuadir al independentismo y salvar las Cuentas

paula de las heras | madrid

El Gobierno jugó ayer una última baza para tratar de disuadir a las fuerzas independentistas de su idea de tumbar los Presupuestos Generales del Estado en el debate de totalidad del próximo día 13, antes de que siquiera puedan negociarse en el Parlamento. La vicepresidenta Carmen Calvo, encargada del diálogo con la Generalitat, abrió la puerta a que una figura externa supervise los avances que, eventualmente, puedan producirse en una mesa de partidos sobre el futuro de Cataluña. Una mesa sobre cuya composición, en todo caso, sigue sin haber acuerdo.

Ni el Ejecutivo ni el PSOE utilizan la palabra «mediador», un término que siempre remite a la idea de un conflicto entre dos partes y que el independentismo lleva meses empleando en sus reclamaciones. Pero aceptan la intervención de alguien neutral.

Consciente de la controversia que podría desatar la decisión (no en vano el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, ya se lo echó en cara en la sesión de control al Senado), Calvo trató de minimizar su importancia. «No hacen falta mediadores ni para el Gobierno ni para el PSOE -adujo la número dos del Ejecutivo en los pasillos de la Cámara alta-. Si acaso, alguien que pueda tomar notas, que pueda convocar, que nos pueda coordinar». Un «relator», llegó a decir. La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ya había apuntado unas horas antes en una dirección similar. «Sería más bien un coordinador», dijo. «Alguien que dé fe de lo que se habla», en palabras del líder del PSC, Miquel Iceta, el primero en posiconarse.

A pesar de este último movimiento, los socialistas son ahora mucho menos optimistas que el lunes sobre las posibilidades de que los secesionistas, especialmente Esquerra, permitan tramitar las cuentas. El tono empleado por el portavoz de los republicanos en el Congreso, Joan Tardà, durante la comparecencia en la que ratificó la presentación de una enmienda de totalidad al proyecto gubernamental, fue, de hecho, un auténico jarro de agua fría. Posición inamovible La exigencia de que el Gobierno inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones de rebelión contra los impulsores del proceso secesionista de 2017 es inamovible, y el Ejecutivo, que como única respuesta apela una y otra vez al contenido social de los Presupuestos, no tiene margen de actuación posible en ese ámbito. Eso explica que todas sus esperanzas estén puestas ahora en disuadir al PDeCAT para que no siga los mismos pasos. Los herederos de Convergència no hablan del proceso judicial. «Jordi Sànchez ya dijo que no es serio plantear presos por Presupuestos», esgrimió hoy mismo su portavoz, Carles Campuzano. Sin embargo, sí exigen que la mencionada mesa de partidos no se limite al ámbito autonómico -en el que ya existe un foro del que no participan ni el PP ni Ciudadanos ni la CUP- y, además, demandan que se pueda hablar de un referéndum de autodeterminación. A ambas cosas se sigue oponiendo el Gobierno. «Hablamos de salidas políticas dentro de la Constitución», remarcó Calvo. La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, dejó claro, en todo caso, que el «mediador», «relator» o «coordinador» que pueda nombrarse (no puso objeción a cómo se le llame) debe tener «perfil internacional».

Reacciones airadas

El senador del PP, Ignacio Cosidó, dijo que aceptar un «verificador» en esa negociación «es como reconocer que hay un conflicto internacional, reconocer la soberanía de la otra parte, vulnerar la Constitución española» y «traicionar a España». «Renuncien, rectifiquen, por sentido de Estado, por lealtad al Gobierno de España y por dignidad democrática», exigió.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acusó a Pedro Sánchez, de permitir una «humillación intolerable para España» al «aceptar un mediador» en el diálogo con el independentismo catalán. «Sánchez vuelve a ceder ante los separatistas», sentenció. El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha acusado al Gobierno de estar dando «respetabilidad» a los partidos de los golpistas.