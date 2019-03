El Gobierno defiende sus «viernes sociales» ante la Junta Electoral

nuria vega | madrid

El Gobierno intentó ayer blindar sus «viernes sociales» ante la Junta Electoral Central. En un escrito de 13 folios, la Secretaría de Estado de Comunicación solicitó el archivo de la reclamación del PP, que pide la suspensión de las ruedas de prensa «electoralistas» tras el Consejo de Ministros. El Ejecutivo no sólo argumenta que las comparecencias en la Moncloa se han celebrado siempre, en todos los períodos electorales de la «historia democrática», sin que sean consideradas parte de una «campaña» gubernamental. Además, niega que el órgano que ejerce ahora de árbitro tenga como función controlar los decretos leyes que se vayan aprobando.

El presidente del PP, Pablo Casado, llegó a considerar ayer que Pedro Sánchez se adentra «en el terreno de la gravedad» al hacer balance de sus «logros» en los actos como jefe del Ejecutivo y al pretender impulsar en el Consejo de Ministros medidas de carácter social una vez fijadas las elecciones. Con este último argumento, los populares acudieron a la Junta Electoral Central para denunciar la «campaña de aprobaciones y difusión» de decretos leyes con «claro tinte electoralista». Una actividad que, a su juicio, «puede condicionar» a los votantes antes del 28 de abril. El Ejecutivo, sin embargo, no cree que haya caso. En primer lugar, porque el PP recoge como referencia las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo, cuatro días antes de que la fecha de las elecciones fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado. «La Junta carece de competencia para examinar los actos que los miembros del Gobierno puedan realizar con anterioridad a la convocatoria electoral», se argumenta en el texto que firma el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Angel Oliver. Tampoco le parece que este órgano pueda apercibir de manera preventiva. Esto ya sería, tal y como lo ve el Ejecutivo, motivo suficiente para rechazar la demanda del PP. Pero por si la Junta entra en el fondo de la cuestión, en la Moncloa esgrimen que «ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Régimen Electoral General» limitan la capacidad del Gobierno de dictar decretos leyes en precampaña. Recuerdan que, de hecho, así actuaron los gabinetes de Zapatero y Rajoy en las últimas legislaturas. Es verdad que el artículo 86 de la Carta Magna acota este instrumento a casos de «extraordinaria y urgente necesidad». Un requisito que, según el PP, Sánchez tampoco está cumpliendo. Pero la Secretaría de Estado de Comunicación no contempla que sea trabajo de la Junta vigilar si concurren o no las circunstancias necesarias. En cuanto a que las decisiones se expliquen después en rueda de prensa, el Gobierno argumenta que siempre ha sido así.