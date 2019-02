Guerra total en Soto del Real por la «mudanza» de los presos catalanes

Melchor Sáiz-Pardo | madrid

Guerra en Soto del Real por el menaje de los presos del ‘procés’. Los siete internos en la cárcel madrileña han puesto el grito en el cielo por la bienvenida que les ha procurado Instituciones Penitenciarias. Según han relatado los encarcelados, los funcionarios les han quitado todas sus prendas amarillas, color elegido por los secesionistas para defender su causa y la libertad de los encarcelados. No solo eso, ahora piden que se retrase tres semanas el inicio del juicio porque, sostienen, han perdido cuatro días preciosos sin sus ordenadores donde estaban los documentos para su defensa legal. Interior y los funcionarios niegan tales acusaciones. El presidente del Parlament, Roger Torrent, se convirtió el lunes en el portavoz de esta cruzada tras visitar en Soto a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. A su salida dijo que a los presos les fueron requisadas las ropas amarillas. «Todo lo que sonaba a amarillo se lo han quitado, decían que eran símbolos», afirmó Torrent.

Para entonces la guerra ya estaba declarada. No solo esas prendas. Según los siete reclusos, también les quitaron los ordenadores en los que almacenan los 60.000 folios del sumario, las televisiones, las revistas, la ropa de cama (particularmente los edredones), productos de higiene o los útiles de oficina. Y lo peor, «las celdas son auténticos frigoríficos», llegó a escribir ayer Rull en un tuit.

«A cuestas»

Hasta aquí la versión de los presos, porque la de los funcionarios y de prisiones está en las antípodas. «Llegaron con una auténtica mudanza a cuestas. Esa cantidad de material y ropa no cabe en una celda, además de que no es reglamentaria», aseguran desde el centro carcelario. Instituciones Penitenciarias reconoce que se les ha retirado alguna ropa, pero «por supuesto no por criterios de colores». A los presos, explican portavoces de Interior, se les ha dejado, como al resto de los internos, la vestimenta que cabe en los pequeños armarios de las celdas ya que está prohibido en todos los centros tener ropa fuera de esos estantes. También se les ha retirado la ropa de cama (independientemente del color que tuviera) porque el reglamento establece que las sábanas y mantas las facilita el centro y deben ser las mismas en todas las celdas por motivos de seguridad. Todas las revistas, libros y documentos, explican desde Soto del Real, les han sido devueltos tras ser inspeccionados. Las televisiones que trajeron consigo, apuntan, les han sido entregadas, tras inutilizar los puertos USB para que no puedan ser usados para conectarse a internet, algo totalmente prohibido en prisión.

En cuanto a los ordenadores, más de lo mismo. Interior arguye que los aparatos, entre los que se encontraban varias computadoras de mesa (no portátiles) con sus respectivos CPU, ya les han sido devueltos después de ser inspeccionados los discos duros para cumplir con los requerimientos del Supremo. Estos ordenadores, como marca el reglamento, también han sido inhabilitados para recibir internet. Sobre el tema del frío, Interior es tajante. No es cierto que la calefacción solo se encienda dos horas. Está durante todo el día y se apaga durante la noche, «como en casi todas las comunidades de vecinos», dicen en Soto del Real a la espera de la próxima queja.