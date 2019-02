Guía para no perderse en el juicio del 1 de octubre

El Tribunal Supremo comenzará este martes a celebrar el juicio que se ha llegado a calificar del más importante de la democracia. En el banquillo estarán el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los 'exconsellers' Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquím Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Se les acusa de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO?



Como en todos los juicios el calendario se va a marcando poco a poco. De momento el tribunal, que estará compuesto por siete magistrados, solo ha señalado las seis primeras sesiones, según su primera intención de celebrar únicamente los martes, miércoles y jueves de 10 a 18 horas, para evitar que los presos deban levantarse excesivamente temprano y no lleguen demasiado tarde a prisión. El traslado al y desde el centro penitenciario dura aproximadamente una hora.

No obstante, fuentes jurídicas ya han anunciado que el tribunal ampliará el señalamiento también a lunes, viernes y hasta sábados, si la vista corre el riesgo de prolongarse más allá de los tres meses previstos, lo que la haría coincidir con la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

¿SE PUEDE CELEBRAR JUICIO EN CAMPAÑA ELECTORAL?

Tradicionalmente los tribunales cumplen la norma no escrita de no interferir con sus resoluciones en campañas electorales, pero la suspensión de un juicio, aunque incluya tanta connotación política como este, dependerá del tribunal, que adoptará su decisión en función del estado en que se encuentre la vista. El juicio de los eres en Andalucía, por ejemplo, no se suspendió pese a la última campaña electoral que dio la Junta al PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox.

En el caso del juicio del 'procés', al haber presos preventivos, su suspensión deberá estar muy justificada. Uno de los principios por los que se rige la justicia es dar prioridad a los procedimientos en los que hay personas en esta situación. Otra posibilidad sería que en ese tiempo fueran trasladados a cárceles catalanas, decisión que el Supremo siempre ha situado en manos del Ministerio del Interior.

¿CÓMO VA A EMPEZAR EL JUICIO?

Este martes el juicio va a empezar con cuestiones previas, trámite en el que las defensas plantearán al tribunal las vulneraciones de derechos fundamentales que entienden han sufrido sus clientes. Es similar a la vista del artículo de previo pronunciamiento que se celebró el pasado diciembre. Esa vista es más breve, porque solo se centró en la falta de competencia del Supremo para juzgar el 'procés'; ahora se alegarán vulnerados una serie de derechos fundamentales, como los de manifestación, protesta, expresión, de representación política, a usar el catalán, etc. Por ello, aunque el tribunal calcule que se prolongará durante día y medio algunas defensas preven que se extienda durante toda la semana.

Cuando concluyan las cuestiones previas, cuya resolución suele postergase a la sentencia, empezarán a declarar los acusados. Normalmente el orden que se sigue es el marcado por el fiscal en su escrito de acusación, por lo que el primero en hacerlo será Oriol Junqueras.

¿QUÉ ORDEN TIENEN LOS ACUSADOS?

Según el escrito fiscal, después de Junqueras, declararán Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó, Santiago Vila, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart Navarro y Carme Forcadell. El primero en preguntarles será el fiscal, luego la Abogacía del Estado y después la acusación que ejerce Vox, a la que podrán negarse a contestar como la mayoría de ellos hizo en instrucción. Después les preguntarán los abogados de sus compañeros de banquillo y por último el que les represente a ellos. Si el presidente del tribunal tiene alguna duda se la preguntará al final.

¿CUÁNTOS TESTIGOS COMPARECERÁN?

Cuando terminen los acusados, empezarán los testigos. El tribunal ha admitido el testimonio de 511 personas. Primero comparecerán los propuestos por la fiscalía y acusaciones y después los de los abogados defensores. Cuando los solicitan todas las partes comienza interrogando el fiscal. Después lo hace la abogacía del Estado, la acusación que ejerce Vox y luego las defensas. Si solo lo solicita una parte es ella la única que pregunta. Por ejemplo, en el caso del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy será Vox el primero en interrogarle, porque ni fiscalía ni Abogacía del Estado lo han solicitado; luego lo harán las defensas.

A diferencia de en las películas americanas, en España los testigos no pueden asistir al juicio hasta que hayan declarado ante el tribunal. Eso quiere decir por ejemplo que los diputados de ERC Gabriel Rufián y Joan Tardà o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, no podrán entrar al Tribunal Supremo para apoyar a los acusados hasta bien avanzadas las sesiones. Ellos sí están obligados a contestar a todas las partes, incluida a Vox.

¿CÓMO CONTINÚA EL JUICIO?

A continuación declaran los peritos. La fiscalía, por ejemplo, ha citado varios expertos del Ministerio de Hacienda para acreditar la malversación de caudales públicos que considera cometida. Y después se realiza la prueba documental, que suele darse por reproducida, para evitar la lectura de los documentos que las partes consideran claves para reafirmar sus posturas.

Al concluir, la fiscalía y acusaciones elevan a definitivas o modifican sus conclusiones provisionales. En este momento es cuando el ministerio público puede ratificarse en la rebelión o pedir una condena por sedición o conspiración para la rebelión. Una vez que lo hacen las defensas, cada uno de ellos realiza los informes en los que defienden su petición de pena o la absolución. Tras este trámite el juicio se da por concluido y ya solo resta que los acusados utilicen su derecho a la última palabra si lo consideran conveniente.

¿DÓNDE SE PUEDE SEGUIR EL JUICIO?

Para cubrir el juicio han solicitado acreditarse un número de medios algo inferior al de los que lo solicitaron para cubrir el juicio del 11-M. Aún así han sido más de 600 periodistas de 150 medios, de los que medio centenar son extranjeros, sobre todo de Alemania y Francia. Les siguen los de Suiza y Holanda, aunque también han pedido acreditarse medios de Rusia, Estados Unidos y China.

A diferencia de los países de nuestro entorno, España considera una garantía la posibilidad de retransmitir en su integridad la vista oral. En este caso, se retransmitirá en streaming a través de la página web del Poder Judicial (www.poderjudicial.es), en la que también se podrá acceder a las resoluciones que se han ido dictando durante la instrucción de la causa.