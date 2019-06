Hallan degollada a una mujer embarazada en su domicilio en Xátiva

efe | xátiva

Una mujer embarazada y de nacionalidad rumana, Isabel Elena Raducanu, ha aparecido muerta ayer tarde en su domicilio de Xátiva y, según los primeros indicios, podría haber sido degollada. Fuentes de la investigación han indicado que fue la propia pareja de la mujer, un hombre de nacionalidad española, quien alertó a la Policía Local de los hechos, si bien de momento no se ha detenido a ninguna persona. Su muerte supone la víctima 1001 en el triste listado de víctimas desde que se empezó a visibilizar la violencia de género en 2003.

Las mismas fuentes han precisado que la llamada alertando del suceso se produjo a las 16.10 horas y han precisado que, si bien en un momento tan temprano de la investigación no se descarta ninguna hipótesis, el compañero sentimental de la fallecida no se encuentra detenido porque no se han apreciado indicios que apunten a su participación en los hechos.

Al parecer, el hombre, cuya edad no ha sido concretada, encontró a la mujer fallecida cuando regresó al domicilio al terminar su jornada laboral.

Fuentes de la investigación han indicado que no se tiene constancia de la existencia de denuncias por malos tratos o violencia de género entre la pareja.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, decretó un día de luto en memoria de Isabel Elena Raducanu, la mujer embarazada que esta tarde ha aparecido degollada en una vivienda en el centro de la localidad valenciana de Xàtiva.

Roger Cerdà, que ha mostrado «su consternación y dolor» a los familiares de la víctima, también ha convocado una concentración hoy miércoles a mediodía frente al consistorio como repulsa por este crimen.

Fuentes de la investigación han indicado que la pareja de la fallecida, que realiza tareas agrícolas, no está detenido y ha estado presente en la casa durante la tarde mientras la policía científica realizaba una inspección de la escena del crimen en busca de huellas y posibles pruebas.