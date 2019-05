Hallan una mujer asesinada en Parla en un caso de violencia machista

efe | madrid

La Policía ha hallado en una vivienda de la localidad madrileña de Parla el cadáver de una mujer nacida en 1972 que presentaba signos de violencia y que, según los primeros indicios, podría haber sido víctima de un caso de violencia machista. La mujer, asesinada a cuchilladas y golpes, había reanudado la convivencia con su pareja pese a que previamente había conseguido una orden de alejamiento que pesaba sobre su supuesto agresor, al que busca la Policía.

El hombre había sido arrestado en febrero, según las mismas fuentes, por quebrantar la orden de alejamiento, después de que un vecino alertara a la policía de una discusión en la casa de la mujer, lo que condujo a la detención del presunto autor, ya que tanto este como la víctima se encontraban dentro del domicilio.

Entonces, la mujer trató de ocultar la presencia del hombre en la casa, pero los agentes detectaron su presencia y lo arrestaron.

Según han indicado a Efe fuentes de la Jefatura Superior de Policía, los agentes de la Comisaría de Parla recibieron el aviso de la desaparición de la mujer después de algunos días en los que sus allegados no sabían nada de ella. Tras comprobar que la víctima había denunciado episodios de violencia machista, los investigadores trataron el caso como una desaparición inquietante e inmediatamente comenzaron las pesquisas. Después de no localizarla en los lugares que habitualmente frecuentaba, a las once de la noche de ayer los agentes decidieron entrar en el domicilio, ubicado en el número 20 de la calle Reyes Católicos de la localidad.

La Policía halló su cadáver con signos de violencia y de acuerdo a los primeros indicios decidió investigar el suceso como un posible caso de violencia machista, aunque los investigadores por el momento no descartan ninguna hipótesis.

Fuentes municipales han indicado a Efe que la mujer estaba protegida por el protocolo de atención a las víctimas de violencia machista VioGen con nivel de riesgo bajo. El caso está bajo secreto de sumario.