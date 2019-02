La Iglesia española recuerda que cada una de las diócesis es competente en los abusos

colpisa | madrid

La Iglesia española no va a investigar cuál ha sido el alcance y quiénes fueron los responsables y los cómplices de los abusos sexuales a menores cometidos por curas o religiosos durante décadas. Así lo aseguró ayer el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, durante la rueda de prensa en la que explicó su participación en la cumbre antipederastia celebrada en el Vaticano la semana pasada.

El cabeza de la Iglesia española no impulsará el ejercicio de transparencia y asunción de responsabilidades que ya hicieron sus homólogos alemanes o holandeses y que acaban de iniciar en Francia. La jerarquía alemana, como recordó el cardenal Reinhard Marx en la Santa Sede, invirtió cuatro años, de 2014 a 2018, para investigar los abusos a menores en sus iglesias y congregaciones desde 1950 y logró documentar 3.677 casos con 1.670 clérigos implicados, pese a que algunos de sus miembros destruyeron archivos para ocultar los delitos.

Sin autoridad sobre la Diócesis

El cardenal español, para justificar la falta de iniciativa, argumentó que «la Conferencia Episcopal no tiene autoridad sobre las diócesis para hacer este tipo de estudios», a lo que que añadió que «cada diócesis haga lo que crea oportuno». No va a impulsar la investigación de manera directa ni tampoco va a colaborar en que otras instituciones lo hagan. Blázquez dejó claro que contestarán con un diplomático no a la petición que les hizo este mes la ministra de Justicia, que solicitó toda la información en su poder sobre investigaciones pasadas y presentes de actos de pederastia cometidos por sacerdotes o religiosos. «Estamos dispuestos a colaborar, pero la colaboración nuestra es con los tribunales», avanzó.

Blazquez prometió que la Iglesia española «va a cambiar definitivamente la forma de actuar en este campo» y que practicará la «tolerancia cero» para «erradicar» esta lacra. Aseguró que se han terminado «los encubrimientos y el silencio cómplice» y que su trabajo será «un sí inequívoco con las víctimas», pero, como ocurrió el domingo con el discurso con el que el Papa cerró la cumbre, y que tanto defraudó a las víctimas, no concretó ni una sola de las medidas con las que la Conferencia Episcopal dará este giro histórico, para acorralar a los abusadores y prevenir las agresiones.

Es más, lo que dejó claro el también arzobispo de Valladolid es que la cúpula católica española, como ha ocurrido hasta ahora, no va a llevar la iniciativa para combatir esta «plaga».