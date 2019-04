Iglesias busca el voto de los que desconfían de la política

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tiene claro que su electorado objetivo son aquellos ciudadanos que, con desgana, apoyarán el próximo 28-A al PSOE de Pedro Sánchez por ser el voto útil contra la derecha. No obstante, el secretario general de Podemos parece haber encontrado un nuevo nicho de votantes en aquellos que sufren una "crisis de indiferencia política". En un mitin en Bilbao se ha dirigido a estos jóvenes que, según ha explicado, "piensan que la política no vale para nada y que los políticos no son de fiar".

A este nuevo target de la población les ha lanzado un mensaje claro: "Si la política no sirve para nada ¿por qué las grandes empresas se compran cada día expresidentes y exministros llevándoselos a sus consejos de administración?. Momentos más tarde les ha pedido "una sola oportunidad" para demostrar, durante la próxima legislatura, que hay cosas que "sí se pueden cambiar".

"Si la política no sirve para nada, ¿para qué sirven las cloacas?", ha preguntado irónicamente haciendo alusión a la trama policial de la que fue objeto Podemos en 2016 y que se destapó hace unas semanas. Un argumento que los morados esgrimen sacando fuerzas de flaquezas y convirtiendo el escándalo surgido en unas de las principales razones por las que Unidas Podemos se merece el voto.

PSOE Y CS

La baza del miedo a un pacto postelectoral entre el PSOE y los de Albert Rivera es uno de los elementos más presentes en la estrategia de los morados. Así, Iglesias ha apelado a los votantes socialistas vascos que, asegura, están de acuerdo con Unidas Podemos en materia de vivienda, empleo, sanidad y educación. "Cada vez que emplazamos a su partido para que diga que no va a llegar a un acuerdo con Cs miran para otro lado", ha sentenciado.

En este sentido, ha afirmado que los poderes económicos le han lanzado a Rivera un mensaje: "tienes que estar preparado para pactar y gobernar con Sánchez si nosotros te lo decimos". "Por eso pido a los socialistas vascos que garanticen con su voto que en España va a haber un Gobierno de izquierdas y la única fuerza política que garantiza un Gobierno de izquierdas es Unidas Podemos", ha concluido.