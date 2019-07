Iglesias critica las formas de negociar de Sánchez

Discordia entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hasta en las formas de negociar. Durante las últimas semanas ha quedado comprobado que los líderes del PSOE y Unidos Podemos están lejor de alcanzar un acuerdo sobre la composición del futuro Gobierno pero, además, tampoco parecen estar contentos con la estrategia de diálogo escogida por su adversario. El dirigente morado ha criticado que el presidente del gobierno en funciones haya anunciado que le llamará a lo largo del día en una entrevista en TVE.

"No parece muy serio que los dirigentes políticos nos enteremos de que nos van a llamar por teléfono a través de los medios de comunicación. Lo razonable es que me llame, no que anuncie en los medios que me va a llamar", ha sentenciado Iglesias en una entrevista en Antena3. A continuación, ha señalado que se debe acudir a la prensa cuando haya un acuerdo que explicar.

Además, Iglesias ha cargado contra el líder del PSOE por plantear líneas rojas en la negociación intentando sacar adelante un gobierno monocolor: "Si tuvieran mayoría absoluta eso sería razonable". Así, ha reiterado que es necesario pactar "lo que hay que hacer" durante los próximos cuatro años y "los equipos" que lo van a llevar a cabo. "El papel lo aguanta todo", ha afirmado.

CATALUÑA SIN LÍNEAS ROJAS

Otro de los puntos que Iglesias le ha reprochado a Sánchez es que sitúe las "discrepancias" sobre Cataluña en el centro de la discusión para evitar formar un Gobierno de coalición. A este respecto, como ya adelantó EL PERIÓDICO, el candidato de Unidas Podemos ha insistido en que asume "el liderazgo del PSOE" sobre el conflicto catalán y no irán "con ninguna línea roja" a la negociación.

"Lo importante es encontrar lo que nos une", ha dicho antes de poner como ejemplo el pacto alcanzado en Barcelona entre la candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, y su homólogo en el PSC, Jaume Collboni. Representantes de dos formaciones con posiciones diferentes respecto al conflicto catalán que alcanzan una alianza para dirigir una institución en cuya fachada cuelga un lazo amarillo.