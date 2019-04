Iglesias exigirá entrar en el Gobierno para investir a Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, prefiere no hablar de pactos tras las elecciones por cautela a lo que pueda ocurrir el 28-A. Pero lo que sí parece tener claro es que si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, necesita los votos de Unidos Podemos para ser investido presidente tendrá que hacer hueco a los morados en el Gobierno. "La gente está votando pluralidad de partidos y eso es gobierno de coalición", ha sentenciado.

En una entrevista en TVE este martes, Iglesias ha asegurado que "se acabó el bipartidismo" con el que populares y socialistas se turnaban en la Moncloa. Ahora, el número de partidos con representación nacional es mayor. Las encuestas auguran que serán cinco los partidos que superen el 10% de votos en las elecciones generales-PSOE, PP, Podemos, Cs y Vox- dificultando la configuración del próximo Ejecutivo.

Preguntado por si Unidas Podemos daría sus votos a los socialistas, en caso de que sumasen tras el 28-A, para que el PSOE gobernase en solitario, el líder morado ha asegurado que es el tiempo de las "coaliciones" y que ya no se puede plantear un Ejecutivo en el que se deje fuera a una de las fuerzas que impulse la investidura. En este sentido, ha puesto como ejemplo el pacto alcanzado entre PP y Cs en Andalucía. No obstante, ha reconocido que "muchos van a decir: ¡Por dios, que no entren los de Unidas Podemos en el Gobierno!".

"Que nadie se crea que es presidente antes de ser investido y que nadie crea que va a ganar las elecciones antes de que se vote", ha sido el mensaje final que ha mandado a Sánchez.

LOCALES DE APUESTAS



El líder de Podemos también ha lanzado este lunes una serie de medidas para frenar el "aumento de los locales de apuestas". Entre sus propuesta se encuentra la restricción de los horarios de estos locales para que solo puedan abrir a partir de las 22:00 horas, la prohibición de la publicidad de las casa de apuestas, el incremento de los impuestos a estos negocios o una políticia que incentive el cierre de los locales y fomente la apertura de centros sociales para jóvenes.