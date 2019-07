Iglesias reconoce no estar vetado por el PSOE y ofrece más cesiones

"Nunca, el presidente del gobierno, nos ha planteado un veto", ha sentenciado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para aclarar que Pedro Sánchez no está poniendo obstáculos a su entrada en el Consejo de Ministros. No obstante, el líder morado y, anteriormente la 'número dos' del partido, Irene Montero, han pedido al dirigente socialista que levante los vetos y las líneas rojas para reabrir las negociaciones. Un diálogo en el que Iglesias, insiste, no ha parado de ceder.

"Ya solo le falta pedirme que me corte la coleta", ha bromeado el candidato de Unidas Podemos antes de señalar, entre risas, que se lo pensaría. Así, ha explicado en laSexta que han renunciado a aplicar la totalidad de su programa electoral, que han asumido el liderazgo del PSOE en cuestiones como Cataluña o política exterior y que han propuesto comprobar los apoyos de una coalición que, de no salir adelante, se replantearía.

Sin embargo, el principal escollo parece residir en la entrada de Iglesias en el próximo Ejecutivo. Un requisito que el líder de Podemos no califica de línea roja pero que, por otro lado, tampoco entendería que no tuviera lugar: "Para nosotros, los vetos en política no tienen sentido en esta época". Momentos más tarde y preguntado por si su objetivo era ocupar una vicepresidencia, ha señalado que "podría jugar un papel [en el Consejo de Ministros] a las ordenes del presidente".

REABRIR LAS NEGOCIACIONES

"Creo que se equivocó ayer cuando dijo dar por rotas las negociaciones", ha dicho Iglesias reprochando al dirigente socialista que diera por perdido el diálogo con los morados. A este respecto, ha destacado la necesidad de desbloquear las negociaciones para sacar adelante "el gobierno más progresista de la historia de España" y ha subrayado que siguen "con la mano tendida para negociar, en serio, un gobierno de coalición".

Misma línea la de la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos. Montero ha pedido al PSOE que "reabra las negociaciones" y ha destacado que la consulta que plantearon la semana pasada a la militancia es "compatible con la negociación" y que el líder del PSOE debería "levantar los vetos y las líneas rojas" para empezar una "negociación integral" en la que se hable de "programa" y de "equipos". Unos debates que "no son independientes".