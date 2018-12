Los independentistas abandonan el pleno y critican que Colau no lo suspenda

“Aumenta la esperanza de vida en la ciudad”, explicaba la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, al principio del pleno municipal que celebra este viernes el Ayuntamiento de Barcelona. Pero en realidad ha sido medio pleno, en asistencia y en duración. Porque Ortiz hablaba ante una audiencia reducida: 18 de los 41 concejales que integran el plenario se habían ido. Los grupos del PDECat, de ERC y de la CUP, que no eran partidarios de que la reunión se mantuviera en el contexto de las protestas contra el Consejo de Ministros que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado en la ciudad, la han abandonado.

La alcaldesa, Ada Colau, ha justificado la decisión de no suspender para “no contribuir a la excepcionalidad”. Y, como suele, ha hecho una intervención compensatoria de contexto en la que ha recordado que está en contra de que haya políticos catalanes encarcelados por el ‘procés’ independentista. Lo ha hecho después de disculparse por haber llegado con retraso a causa de la reunión que ha celebrado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero no ha convencido a la oposición, que la ha criticado por buscar la foto con Sánchez.

Como los tres grupos, más los concejales no adscritos Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé, se han ido, las iniciativas que iban a defender también han desaparecido del orden del día, lo que ha eliminado una parte de relevante de lo que se iba a discutir en el pleno, por otra parte una cita en la que no estaban previstas cuestiones de gran relevancia. Con ello, el pleno ha durado menos de cuatro horas, y no las siete habituales: no todo podían ser malas noticias.

"NO PODEMOS SUSPENDER"

“Tengo la responsabilidad de presidir este plenario. Porque haya manifestaciones no podemos suspenderlo. Me mantengo en que no hay que contruibuir a la excepcionalidad. Todo el mundo es libre de ire o quedarse”, ha dicho Colau. Pero no ha convencido a la oposición. Antes de irse, el exalcalde Xavier Trias le ha afeado lo sucedido y le ha informado de que los concejales del PDECat se irían. Carina Mejías ha hablado de “falta de respeto” por parte de la alcaldesa. También la presidenta del grupo de ERC, Montse Benedi, ha anunciado que los concejales de su grupo se irían “para estar al lado de la gente” que protestaba contra la celebración del Consejo de Ministros.

También Jaume Collboni se ha quejado por el retraso en el inicio del pleno, “es una falta de respeto”, pese a que ha subrayado que no criticaba la reunión con Sánchez. “Le pido la máxima normalidad”, ha reclamado el presidente del grupo del PSC sobre la celebración del pleno: “Usted tiene la obligación de ser imparcial”. “Usted no buscaba el diálogo institucional, sino la gesticulación, la foto”, le ha reprochado a Colau el jefe de filas del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz. Por la CUP, Eulàlia Reguant ha recordado que los anticapitalistas ya habían reclamado que se aplazara el pleno y ha anunciado que su grupo tampoco se quedaría.

MUERTO EL PERRO

Así que la reunión ha seguido con prácticamente la mitad de concejales, lo que a su vez ha reducido los tiempos de intervención, ha eliminado las propuestas de los que no estaban y ha acelerado el ritmo y distendido el clima. Así que en el pequeño bar en el que los concejales toman café y algún que otro bocadillo se han producido debates inhabituales, como el que, con gran vehemencia, han mantenido dos concejalas del gobierno de Colau sobre el perro al que disparó mortalmente un agente de la Guardia Urbana. Una defendía al agente y la otra se preguntaba si el disparo era o no imprescindible. Al final, la discusión ha acabado más o menos en tablas.