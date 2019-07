Los informes del CNI, prueba de cargo contra ?los yihadistas

Melchor Sáiz-Pardo | MADRID

La Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión de uno de los imanes supuestamente más radicales de España en febrero de 2018 en aplicación de la ley de extranjería y basándose casi exclusivamente en unas acusaciones de los servicios secretos que el afectado nunca ha podido consultar y, por tanto, rebatir. La sentencia de la Sala de lo Contencioso de la madrileña calle Génova, que será firme ya que no va a ser recurrida, da por buena la decisión del Ministerio del Interior de devolver a su país al marroquí Yassine Lafraiki, el imán del centro islámico de la localidad navarra de Corella, al que también se prohibió el regreso a España durante diez años al considerar que hacía proselitismo salafista y que estaba vinculado a la organización Society of the Revival of Islamic Heritage (RIHS), que promulga la implantación de un «califato» mundial con la sharía como única ley. La secretaría de Estado de Seguridad deportó a Lafraiki basándose casi en exclusiva por unas investigaciones no judicializadas de los servicios de espionaje, que nunca llevaron al imán ante los tribunales. El CNI acusó entonces al religioso de conseguir que la RISH financiara la construcción de un centro islámico «con clara vocación de ser punta de lanza de la expansión del salafismo en el norte de España». Según el CNI, el deportado fue el «responsable de la radicalización de varios individuos» y tuvo contactos con dirigentes del RIHS, hasta el punto de que uno de los cabecillas de esta organización se trasladó a Navarra para supervisar la construcción del nuevo centro islámico. Siempre según los servicios secretos, el imán, que invitó a distintos oradores a dar «sermones de tendencia radical», hizo proselitismo salafista entre «jóvenes y niños», a los que «adoctrinó en postulados radicales que defenderían el establecimiento de un califato regido por la sharia sin descartar la lucha armada como medio».

La defensa de Yassine Lafraiki, con el marroquí ya deportado, ha reclamado dejar sin efecto la expulsión y, sobre todo, conocer al menos el contenido de los informes del CNI para rebatirlos. Los abogados del imán denunciaron que el hecho de que fuera «información clasificada» no debía servir como excusa para «eludir el control efectivo por parte del órgano judicial», pero la Audiencia Nacional, en la sentencia de este mes de junio, rechaza de plano las pretensiones del imán. «La reserva de información de carácter confidencial puede ser inevitable cuando se halla en juego la seguridad nacional», explica la resolución dictada, que avala que los servicios secretos no proporcionen «detalles exhaustivos» de sus investigaciones. El tribunal, que nunca llegó a examinar los informes de los servicios de inteligencia, zanja que basta que el CNI proporcione «un mínimo de datos» sobre sus informes que «permitan al interesado articular su defensa y a la sala conocer las razones» de la expulsión.