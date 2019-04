El intercambio de libros entre Sánchez y Rivera arrasa en las redes

El segundo debate electoral ha estado plagado de gestos, detalles y comentarios de los candidatos que han alimentado la charla en las redes sociales, como el intercambio de libros entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, el rollo de papel de los casos de corrupción del PSOE andaluz o el gráfico sin ejes de Pablo Casado.

Durante las más de dos horas de contienda televisada, los cabezas de lista, salvo Pablo Iglesias, han repetido su estrategia de mostrar papeles y fotos para atacarse, lo que ha dado munición a los internautas para generar memes y bromas.

En el Día del Libro, el episodio que más juego ha dado ha sido cuando Rivera le ha entregado a Sánchez su polémica tesis. "Le he traído un libro que no ha leído", ha afirmado con sorna el dirigente de Cs en alusión al supuesto plagio.

Ha reaccionado rápido el candidato del PSOE, que le ha regalado el libro de Fernando Sánchez Dragó en el que entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal.

"Sánchez y Rivera apoyando el Día del Libro", "Cuando le pasas la chuleta a tu colega en un examen" o "Te toca de amigo invisible el que te caía mal" han sido algunos de los comentarios que ha suscitado la escena. De su "mercadillo", como lo han denominado varios internautas, Rivera también ha sacado un largo listado de los casos de corrupción del PSOE, que se ha prestado a chanzas de todo tipo, y otra fotografía enmarcada, esta vez de la socialista Idoia Mendia con el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi.

Otro de los momentos que más juego ha dado, además de unos cuantos memes, ha sido el gráfico sobre contratación indefinida que ha exhibido Casado. Lo llamativo ha sido que la estadística no tenía ejes.

"Mucho máster en Harvard, pero no es capaz de presentar un gráfico con datos en el eje Y", le han reconvenido en un tuit.

La pronunciada curva a la baja del diagrama ha dado pie a bromas variopintas: "Buen análisis de Casado sobre la temporada del Madrid".

El debate ha sido menos encorsetado que el de RTVE, pero ha habido instantes en que ha derivado en un guirigay entre acusaciones mutuas de "mentiras"."No se ponen de acuerdo para hablar, se lo van a poner para gobernar", "El mismo perro con distinto collar, ni debate ni ná" o "Dejen de hablar mal del otro, haced propuestas que nosotros ya analizaremos" han sido algunos de los reproches. Iglesias ha culpado al líder de Cs de ser "muy maleducado" y de enmarañar el coloquio.

Una internauta ha comparado a Rivera con "el típico mosquito que cuando te estás a punto de dormir se acerca a tu oreja".

"El debate es como si estuviesen hablando en un bar con la música muy alta", ha parangonado otro, mientras un tercero ha apostillado: “Una mujer ahí, arrasaba”. Precisamente, al debatir de la mujer, Rivera ha rescatado el asunto de la gestación subrogada, lo que ha llevado a más de uno a calificarle de "presidente de la natalidad". Las crisis política catalana, que se ha colado hasta cuando se hablaba de economía, ha generado cierto hastío.

"¡¡Dejen en paz ya a Cataluña y contesten las preguntas!!", se ha leído en un tuit, mientras otro lo ha resumido con una conversación: "¿Empleo? Torra ¿Vivienda? Otegi ¿Déficit? Agitemos la bandera".

Si en el primer debate hubo protestas por que no se hablaba de ciencia, en el segundo las redes han echado igualmente en falta algunos temas.

"¿Y la cultura? ¿Alguien piensa hablar de cultura?" o "¿Por qué no hablan de cambio climático? Ya no pido ni cultura", se han quejado antes de que los entrevistadores 'forzaran' en la recta final la pregunta sobre los planes culturales. Iglesias ha cambiado la camisa remangada por un jersey negro, lo que Rivera lo que ha dado pie a preguntarle "¿Usted quién es, el árbitro?", al atribuirle el papel de moderador por sus constantes peticiones a no enfangar el debate.

La pinza Casado-Rivera ha inspirado una retahíla de memes. "Cuando ves tu reflejo en la ventana del metro", ha ironizado un usuario mostrando las fotos confrontadas de los dos rivales de Sánchez.

La primera estampa de la noche ha sido la llegada de Pablo Iglesias en taxi, en el que se leía: "Votemos a quienes defienden los servicios públicos".

"Si lo llega a saber Sánchez, va en el Falcon para conseguir el voto de los pilotos", ha bromeado un tuitero. Las redes han sacado punta del peculiar estilo, no apto para taquicárdicos, de Antonio García Ferreras, el conductor del especial de La Sexta.

"¿Ferreras que está retransmitiendo? ¿Un debate político o la llegada del hombre a la luna?", se ha preguntado un internauta