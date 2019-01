Intersindical-CSC convoca una huelga general para la semana que empiece el inicio del juicio por el 1-O

El sindicato independentista Intersindical-CSC ha convocado una huelga general para la semana en que está previsto que arranque el juicio contra los líderes independentistas acusados por rebelión en el Tribunal Supremo. La central ha realizado una reserva para los días 5, 6 y 7 de febrero, y en próximas fechas concretará exactamente qué día se hará la protesta. El registro del preaviso ha sido confirmado tanto por la Intersindical como por el Departament de Treball.

La convocatoria de los tres días de huelga la ha realizado la Intersindical-CSC en solitario y, de momento, desde el resto de sindicatos con representación minoritaria no se sumarán formalmente a la convocatoria. Fuentes de la IAC, con fuerte peso en el sector público, han afirmado que declinarán convocar ellos también, ya que consideran que "no es el momento" y que la huelga no se ha planificado con suficiente antelación. Esas mismas fuentes reconocen contactos con la Intersindical y otras actores desde hace dos semanas. No obstante, la IAC estudia la manera de "trabajar para las movilizaciones".

Por su parte, fuentes de la CGT han afirmado no ser consultadas oficialmente sobre la convocatoria de la Intersindical y han descartado sumarse a ella.

El motivo oficial que ha aludido la central independentista es denunciar la reforma laboral del PP del 2012 y exigir su derogación total, coincidiendo con el séptimo aniversario de su aprobación, el 10 de febrero del 2012. Los argumentos laborales para justificar el paro son una derogación "total, no parcial" de las reforormas laborales del 2010 y el 2012, la aprobación de un salario mínimo interprofesional específico para Cataluña de 1.200 euros y la recuperación de las "leyes sociales" suspendidas por el Tribunal Constitucional, según han desgranado fuentes del sindicato.

OTRAS REIVINDICACIONES

Intersindical-CSC ya convocó el pasado 21 de diciembre, con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, un paro de dos horas, así como la huelga general del 3 de octubre del 2017, tras el referéndum independentista.