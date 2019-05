Intervienen 20 millones de dosis de medicamentos

La Policía ha intervenido en Valencia 20 millones de dosis de medicamentos ilegales en 300 presentaciones diferentes que podrían haber generado 80 millones de euros de beneficio en el mercado negro, y ha desarticulado la organización criminal que los distribuía, con diez personas detenidas. Los productos ilegales no se ofertaban a nadie que no fuese conocido por los miembros de la banda y que no tuviese acreditada una venta mínima. | efe