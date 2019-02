IU y Más Madrid se emplazan a futuras reuniones para buscar una candidatura única

La reunión convocada por IU Madrid, este lunes, a la que han acudido representantes de Más Madrid, Equo y de la corriente morada Anticapitalista, parece haber concluido con el propósito de mantener futuros encuentros para buscar la mejor fórmula para acudir a las elecciones de mayo. El conclave, al que no ha asistido ningún miembro de Podemos Madrid, pretendía sentar en la misma mesa a todas las fuerzas progresistas para desbloquear la situación surgida tras el anuncio de Íñigo Errejón de presentarse a las autonómicas con la plataforma Más Madrid.

Fuentes cercanas al equipo de Errejón han asegurado tras la reunión que mantiene la "voluntad de acuerdo" y la "mano tendida" para cerrar una candidatura de unidad que pueda concurrir a los comicios. En este sentido, Más Madrid sigue apelando al resto de actores a que formen parte del proyecto que impulsó la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. "Más Madrid es una plataforma abierta e inclusiva que va a trabajar siempre con la máxima voluntad de integración", han afirmado fuentes del proyecto.

La gestora que dirige Podemos Madrid tras la dimisión del secretario autonómico Ramón Espinar no han acudido a la reunión en cumplimiento de la ruta marcada por la dirección morada en el Consejo Ciudadano Estatal celebrado el pasado miércoles. La construcción de una candidatura propia y de un programa electoral son requisimos indispensables para, más tarde, sentarse a dialogar con el resto de las formaciones. Así, los de Iglesias parece no darán ningún paso hasta que no hayan conformado su lista.

OPERACIÓN CHAMARTÍN

A medida que las negociaciones se van produciendo, cada formación empieza a poner sus condiciones para lograr un acuerdo de unidad. El requisito anunciado por IU Madrid para confluir en una lista electoral es la paralización de la operación Chamartín, ahora denominada Madrid Nuevo Norte.

Sin embargo, los dirigentes estatales de Podemos no han asegurado que se vaya a cumplir con esta línea roja. La coportavoz del Consejo de Coordinación morado, Noelia Vera, ha dejado en manos de la gestora madrileña, elegida y controlado por la cúpula del partido, cualquier decisión sobre esta operación urbanística.