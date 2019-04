La izquierda abertzale acusa a Ciudadanos de ir a Euskadi a provocar

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Esto es de traca, encima de insultar, agredir, coaccionar al que no piense como ellos, se atreven a indicar que van a Rentería a provocar. Que se vayan al caserío que se encierren allí, y que no salgan. No tendrían que dejarlos salir de Euskadi, que se aíslen y vivan como una tribu, que son lo que son.