Joaquim Forn: "La única salida que tiene este conflicto es el diálogo"

Joaquim Forn, preso preventivo desde hace 561 días, sigue firme. Habla con frases directas. Defiende tanto lo que hizo en octubre del 2017 como una salida dialogada al conflicto en contra de la vía unilateral. Admite que entró "acojonado" a la cárcel pero que en ella ha aprendido, entre otras cosas, a conocerse mejor a sí mismo, a valorar el presente y a no desfallecer ni perder la sonrisa al comentar situaciones difíciles vividas entre rejas, incluidas las derrotas del Barça en Roma y Liverpool. Sueña con volver a pasear por la ciudad a la que quiere servir como alcalde por Junts per Catalunya y ver la montaña y el mar. Atiende a EL PERIÓDICO por videoconferencia tras obtener el permiso de la Junta Electoral Central para media hora de entrevista. "Pensad que cuando entran, entran" [los funcionarios], advierte de entrada el 'exconseller' sobre la duración de la conversación. Pese a su situación personal, familiar y procesal, no vierte ninguna descalificación en los 37 minutos de conversación.

-Se presenta como candidato a alcalde de Barcelona ¿Qué riesgos cree que asume Barcelona si Ada Colau sigue al frente del gobierno local?¿Por qué cree que el cambio es necesario?

-Hay cosas que no se han hecho bien. Ha habido una importante pérdida de oportunidades, empezaron hablando de decrecimiento económico, de no participar de forma tan intensa en el congreso del móvil. Son errores que asustaron a los inversores y sin ellos no hay creación de empleo, que es una de las principales necesidades de la ciudad. En convivencia ciudadana se han perdido tareas de la Guardia Urbana. La delincuencia había bajado un 15% y ahora hay un aumento del 28%. Y más allá de las promesas no cumplidas, siempre cuando había habido un cambio, como con Xavier Trias respecto al PSC, se habían respetado a las personas anteriores. Ellos [Barcelona en Comú] quisieron partir de cero como si se borrasen casi 40 años de historia. Son errores que se pagan mucho. No se puede gobernar solo para unos. La ciudad es plural y diversa y ellos no han tenido esta visión de la pluralidad.

-El asunto más relevante para la ciudanía es la inseguridad, según las últimas encuestas, y la percepción de inseguridad. ¿Qué medidas tomarían ustedes de forma inmediata para cambiar la situación?

-Haría lo que hicimos, porque nos permitió abordar una problemática que ya teníamos. En el 2011 ha se había disparado la delincuencia en Barcelona, con un problema muy importante de hurtos en el metro de Barcelona. A los 15 días hicimos un plan para el Metro junto a los Mossos que permitió que al final del mandato los hechos delictivos disminuyeran un 15%. También eliminamos el fenómeno de los trileros en la Rambla. La [Guardia] Urbana me decía que no lo lograríamos. Llegamos a acuerdos con la fiscalía, con una fiscal especial para Ciutat Vella. Los grupos de playas los instauramos nosotros porque había muchos hurtos. Queremos aumentar la plantilla [de la Guardia Urbana], sí, y la propuesta que hacemos es realista, de unos 400 nuevos agentes. Pero lo más importante no son los planes ni los números, es que te lo creas. Que digas que las normas se han de cumplir y que el gobierno municipal esté al lado de la Urbana, que no la pongan en duda. Leía unas declaraciones de la concejal Gala Pin diciendo que han tardado tres años en conocer la importancia de la Guardia Urbana. Son tres años perdidos y cuesta recuperar el terreno. Con la seguridad no se puede frivolizar. Hay una manera de hacer diferente a la actual, que sería mucho más positiva.

-¿Faltan Mossos en Barcelona?

-Faltan Mossos, pero la gente no recuerda que en el 2012, en el Congreso se impidió que se convocaran, a través de los presupuestos, nuevas promociones de Mossos. Los que más se quejan ahora, son la gente del mismo partido del ministro Montoro. Ahora tenemos una buena noticia, ha habido una convocatoria de 750 agentes y estos tendrán una repercusión positiva pero también falta Guardia Urbana. Es importantísima la coordinacion entre los dos cuerpos, Mossos y Guardia Urbana.

-Caminamos hacia un gobierno municipal de dos socios. ¿Con quién se sentiría más cómodo para gobernar?

-Nosotros intentamos hasta el último día una lista unitaria con ERC. Consideramos que era muy importante ser el partido más votado. No pudo ser. Pero a partir de la idea que teníamos antes de presentar la candidatura, nos sentiríamos muy cómodos gobernando con ERC. Estamos gobernando con ERC en la Generalitat. Hemos tenido una relación muy buena en Barcelona desde la época de Jordi Portabella, también con Alfred Bosch, y he tenido encuentros con Ernest Maragall en [la cárcel de] Lledoners. Nos podemos entender en muchas cosas, en otras tenemos opiniones diferentes. Habrá un ayuntamiento muy fragmentado. Para tirar adelante grandes proyectos, dos grupos serán insuficientes, deberemos tener una visión mucho más amplia e incorporar a diferentes grupos para abordar los grandes problemas de la ciudad.

-¿Qué propone hacer ante el aumento del precio del alquiler?

-Había un decreto de medidas urgentes del Gobierno con el que estábamos de acuerdo, una regulación de los alquileres y la duración de los contratos [de tres a cinco años]. Era la linea correcta, se podía mejorar pero tuvimos la posibilidad de votarlo pero por la demagogia de algunos partidos, incluido Podemos, no se aprobó. Es una linea positiva a no perder. Planteamos un gran pacto que no vaya solo para el próximo mandato sino con el máximo de partidos posible que se comprometieran a tirarlo adelante mande quien mande. Hemos de tener una visión a largo plazo. Si tenemos un parque público del 2%, cuando es del 20 o 25% en las grandes ciudades, hay que bajar el precio del suelo y con incentivos fiscales y modificar el plan general metropolitano de 1976. Colau dijo que haría 8.000 pisos y ha hecho 800. Todos han cometido estos errores, no se pueden repetir. En su día apoyamos el plan de vivienda de Ada Colau, pero es insuficiente. Hay espacios del Estado como la caserna del Bruc. Es posible crecer en vivienda de alquiler público. Pero todo esto con un gobierno fuerte, con un apoyo importante de los partidos con voluntad de pactar.

-¿Qué posición tiene respecto al plan de restricción de hoteles, el PEUAT?

-Cuando se discutía estuvimos negociando, parecía que nos podíamos poner de acuerdo. Algunas cuestiones no las compartimos. Se debería haber permitido levantar la suspensión en edificios emblemáticos. Nos preocupaba también el tema del hotel del Deutsche Bank, que hubiera creado 400 puestos de trabajo y por la oposición del ayuntamiento, se hicieron pisos de lujo en los que como mucho se crearán 40 puestos de trabajo a los que accederán personas de mucho dinero, que harán una ocupación de pocos días. No decimos de eliminar el PEUAT, hay cosas positivas, decimos de evaluarlo y ver qué se ha de modificar.

-El independentismo ha vetado la candidatura del socialista Miquel Iceta como senador. ¿Hubiera votado distinto si JxCat hubiera logrado a cambio grupo parlamentario en el Congreso?

-Se me hace difícil opinar porque no participo directamente en las negociaciones ni sé si las ha habido. Creo que no va por aquí. Creo que son cosas diferentes. Es evidente que esta votación puede complicar cualquier otra negociación en el Congreso, lo puedo entender. Quién ha decidido esta votación lo habrá valorado. Pero tiene su explicación por si misma y creo que las explicaciones son claras.

-En el juicio del 1-O el mayor Trapero dijo que usted fue un "irresponsable" por haber dicho que los Mossos ayudarían a que hubiera votación...

-Soy el afectado y lo entiendo perfectamente. Hizo una gran declaración y demostró perfectamente el papel que tuvieron los Mossos, que fue de absoluto respeto a las órdenes y resoluciones de la fiscalía, a los autos de la magistrada del TSJC, y que tenemos un tipo de actuación que puede ser diferente al que hacen el resto de policías. Mi opinión sobre el mayor Trapero no ha cambiado por esta frase.

-¿Cree posible un indulto, ve posible estar en su casa la próxima Navidad? ¿Volvería a regresar a Barcelona desde Bruselas, como hizo en octubre del 2017?

-Sí, volvería a hacerlo. Hice lo que tenía que hacer. Además de venir a defender mi inocencia, había toda la cúpula de los Mossos imputada. Desde el convencimiento de que los Mossos habían trabajado bien, creía que mi lugar estaba aquí y por eso vine con toda tranquilidad. Lo que ha pasado lo asumo. He aprendido muchs cosas, no ha sido un año y medio perdido para mi y me siento más fuerte, mis convicciones són más fuertes que nunca. y sobre el indulto me es difícil hablar, estoy convencido de mi inocencia. Confío en el trabajo de nuestras defensas. Pediría que la gente no especule. Hemos de concentranos en el juicio.

-Las bases de lo que era Convergència viven una cierta confusión entre el PDECAt, JxCat, la Crida y las distintas estrategias. ¿Debería clarificarse si se opta por la vía unilateral o bien se prefiere ganar músculo independentista, en especial en el área metropolitana?

-No podemos abandonar ninguna vía democrática y pacífica. De la misma manera que digo esto, digo que plantear por la vía unilateral una declaración no tiene posibilidades de prosperar. Has de pensarte muy bien las cosas, no abandonar ningúna vía siempre que sea pacífica y democrática y a partir de aquí ver en qué momento es posible políticamente y con un apoyo social importante. Son las dos necesidades que tendríamos para tirar adelante con seguridad.

-¿Cree posible una salida dialogada?

-Lo espero, siempre he apostado por ello. Creo que es la única solución. Sé que lo digo en un día complicado [el veto a Iceta por parte del independentismo en el Parlament], tengo confianza. Todos somos personas civilizadas, la única salida que tiene este conflicto es el diálogo. Puede haber momentos más conflictivos, este puede ser uno y podremos ver otros, pero si hay voluntad clara por ambas partes es imposible que esto no se pueda solucionar. Es mi voluntad. En situación de conflicto nunca hay que perder la esperanza, incluso cuando te puedes sentir ofendido. Te has de volver a sentar a la mesa con ganas de llegar a acuerdos. Si todos somos capaces de contagiarnos de este espíritu, me veo capaz de hacer avances importantes en la resolución de este conflicto.

-No se aprobaron los presupuestos del Estado de Pedro Sánchez, ni los ha aprobado el Govern ni el gobierno de Ada Colau en Barcelona. ¿Debería haber habido un pacto de reciprocidad? ¿Ha fallado alguna cosa en estos tres ámbitos?

-Probablemente, ninguno de los tres lo habremos hecho suficientemente bien. Había la posibilidad, había la necesidad, es la reclamación de la ciudadanía y cada uno en su ámbito debería ser responsable. Los tres hemos fallado, es muy recomendable que haya presupuestos y recuperar esta voluntad de diálogo y que la podamos ejercer. Hoy seguramente es un día complicado, ha pasado lo que ha pasado en el Parlament y ello puede producir un cierto distanciamiento. Todo el mundo ha explicado sus motivos y todos seguramente son válidos. Yo y las nueve personas que estamos en la cárcel lo que diría es que lo intentemos mañana. No podemos perder esta voluntad de avanzar por la vía del diálogo.

-Si nos permite una pregunta más frívola ¿Cómo han vivido sutedes la caida del Barça ante el Liverpool?

-¡Duro, duro , duro, caray! (ríe). Sí, Francamente. Bueno, yo he vivido dos [derrotas] en la cárcel. Ya viví la de Roma. Pensaba 'no os preocupéis, esto pasaba una vez cada diez años'. La pifié. Pero es igual, esto sirve para el futbol y para todo: al día siguiente te has de levantar, seguir luchando, ir al partido de Getafe y jugarlo. La vida continua. Fue un golpe, no lo negaré, pasé mala noche. Tengo otros problemas y no quiero acumulación de problemas. Si ganamos la Liga y la Copa del Rey será también muy importante.

-¿Qué se aprende de la cárcel?

-Pirmero, te conoces a tí mismo, vives una situación que ninguno de nosotros, los nueve que estamos en la cárcel, habíamos pensado poder vivir. A veces piensas 'no lo aguantaré', pero aguantas esto y lo que haga falta. Tenemos harramientas, apoyo social, y esto ayuda. Hay gente aquí que lo pasa muy mal, que se siente muy sola, que no tienen a nadie. Yo puedo hacer diez llamadas pero hay gente que no tiene a quién llamar, que no tiene a nadie que le venga a visitar. No pregunto a la gente el delito que han cometido. Aquí he encontrado mucha humanidad, gente muy amable. El primer día, con [Raül] Romeva, iba francamente acojonado y enseguida vinieron dos personas, los jefes del módulo, a decirnos que no nos preocupáramos. Yo pensaba 'este tío me la quiere colar', pero la gente es amabilísima. También he conocido cosas duras y que si te caes te has de volver a levantar.

-¿Qué añora más de Barcelona?

-Pasear, la vida cotidiana de cada día. Salir de casa. Respirar, ver la ciudad. Sueño con ver la montaña o el mar, pero aquí aprendes a vivir el presente y no pensar que ahora estaría buscando setas en Viladrau o paseando en barca por el Cap de Creus, porque entonces eres prisionero. No, has de olvidarte y vivir de la mejor manera lo que te toca vivir. Mucha gente lo ha superado y nosotros también lo superaremos.

-Hace varias campañas electorales que no hay unidad con ERC. ¿Está pendiente una última batalla por la hegemonía en el independentismo?

-No me lo planteo como una batalla... me llama el funcionario [de prisiones] y tengo 30 segundos. Mi visión es cada vez más de país, en este caso de Barcelona. Lo que la gente nos pide es unidad. Al menos unidad estratégica y tener las ideas claras. Y esto depende de nosotros. Si lo conseguimos habremos hecho un trabajo positivo.