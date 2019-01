El juez archiva todas las querellas contra los Mossos por la incineración de documentos

El titular del juzgado número 22 de Barcelona ha archivado las 17 querellas presentadas contra los Mossos d'Esquadra a raíz de la documentación interceptada por la Policía Nacional en la incineradora de Sant Adrià el 26 de octubre del 2017. Según fuentes judiciales, tras analizar el contenido del material intervenido, no ha habido espionaje por parte de la policía catalana, como denunciaban los querellantes.

En su auto, que las partes demandantes tienen previsto recurrir, el magistrado también sostiene que toda la información que la Policía Nacional requisó a los Mossos en la incineradora "se ha obtenido con medios legales, no existe ninguna intromisión en ningún fichero secreto, no se ha intervenido teléfono alguno, no se ha interceptado correspondencia ni entrado en ningún domicilio".