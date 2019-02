El juez del 'caso Villarejo' vuelve a citar a Bárcenas por el espionaje en la 'operación Kitchen'

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado este jueves de nuevo a declarar al extesorero del PP Luis Bárcenas en relación a la operación 'Kitchen', según han informado en fuentes jurídicas.

Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, ya comparecieron ante el juez el pasado 16 de enero en relación a este operativo en el que habría participado el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y por el que se habría pagado con fondos reservados al chófer del matrimonio, Sergio Ríos, para que le sustrajese información sensible del partido que obraba en su poder.

De hecho, ambos se han personado como perjudicados en esta pieza secreta del caso Tándem, en tanto que víctimas de ese presunto robo de información que, según declaró el propio Bárcenas, pudo acometer el chófer en al menos tres momentos en que tuvo acceso a documentación dado que le fue encomendado que la trasladase.

Además, Bárcenas e Iglesias declararon sobre este mismo asunto ante otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular a partir de las anotaciones del extesorero y que está interesado en conocer qué información se les sustrajo por si es relevante para su causa.

OTROS ACUSADOS

'Kitchen', no obstante, no sólo afecta al chófer y a Villarejo, ya que en la pieza están investigados diversos mandos policiales por su presunto grado de implicación o conocimiento de aquel operativo. Entre ellos, constan el entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino; el que era responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño y el también comisario Andrés Gómez Gordo, considerado persona próxima a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

El juez investiga en esta pieza delitos de malversación, prevaricación, cohecho, robo y allanamiento de morada, en relación a la vivienda familiar de Luis Bárcenas que fue asaltada en el 2013 por un hombre disfrazado de cura que, a punta de pistola, pidió a su mujer, su hijo y su empleada de hogar que le diesen documentos.