Una jueza de El Vendrell archiva la causa por el 1-O contra más de 30 mossos

El Juzgado de Instrucción número 3 de El Vendrell (Baix Penedès) ha archivado la causa contra una treintena de agentes de los Mossos d'Esquadra y responsables de centros de salud y colegios que estaban siendo investigados por su papel en el 1-O. La instructora ha decretado el sobreseimiento provisional de estas actuaciones, según el auto al que ha tenido acceso Efe, porque así lo habían solicitado tanto las defensas como la fiscalía, a pesar de que el juzgado de El Vendrell considera que existen "indicios de delito respecto de algunos investigados".

Sería "improductivo", señala el auto, no archivar la causa al "no formular acusación el ministerio fiscal". La fiscalía no aprecia "responsabilidades ni delito alguno", lo que, según el sindicato de la policía catalana USPAC, no hubiera sido posible sin los recursos presentados por este. Sin embargo, la jueza acusa al ministerio público de contradecirse al sostener la "correcta actuación" de los agentes de los Mossos que organizaron el dispositivo del 1-O y, al mismo tiempo, considerarlo "insuficiente".

En relación a los agentes investigados, que según USPAC eran más de 35, en el auto se exponen varios ejemplos de "indicios de una conducta reticente al cumplimiento de la orden de cierre de los distintos centros educativos". La jueza tacha de "inverosímil que alguno de los agentes se mantuviera como mero espectador pasivo de un hecho declarado ilegal", lo que penalmente podría haber derivado omisión del deber de perseguir delitos o en desobediencia.

Además, apunta que "las actas levantadas por los agentes que acudieron a primeras horas a los centros escolares abiertos son vagas y especialmente escasas en las observaciones, poniendo en todas ellas prácticamente lo mismo, casi como si hubieran recibido una consigna de lo que debían expresar".

CENTROS ESCOLARES Y SANITARIOS

Sobre los directores de colegios, recuerda que fueron visitados antes del 1-O por los Mossos para informarles de que "no podían ceder el uso de los edificios" pero que algunos supuestamente entregaron las llaves al ayuntamiento y ninguno informó de la ocupación de tales centros. "Solamente lo hizo uno de ellos, el cual hasta pretendió formular denuncia por tales hechos y en la comisaría de los Mossos d'Esquadra se negaron a recogérsela", manifiesta la jueza, informa Europa Press.

La fiscalía, por su parte, pidió el archivo porque las funciones de los directores partieron del 29 de septiembre al 2 de octubre de la entonces 'consellera' de Educació, Clara Ponsatí.

En cuanto al CAP de El Vendrell, la jueza explica que se desconoce quién abrió la puerta, pero señala que, cuando llegaron los médicos, ya había cargos de la Xarxa Sanitaria. Estos aprobaron abrir el centro sanitario el 1-O, apunta, a pesar de que "hacía unos 11 años que no actuaba como servicio de urgencias" y que estaba cerrado sábados, domingos y festivos.

EL SINDICATO POLICIAL

El sindicato USPAC, que ha ejercido la defensa de agentes, ha celebrado a través de comunicado el archivo provisional del caso. Ha considerado que es un proceso que nunca se debería de haber iniciado y critica que los agentes hayan sido "utilizados por los mandos de la jefatura y por todos los gobiernos (de un lado y del otro) para fines partidistas".