El juicio del ‘procés’ se atasca en el relato de la violencia de policías y ciudadanos

agencias | madrid / barcelona

El juicio del ‘procés’ amenaza con convertirse a partir de ahora en un continuo bucle que el tribunal que preside Manuel Marchena, a pesar de no estar nada de acuerdo con esta deriva, no va a frenarla para que no le acusen los abogados de los acusados de indefensión. El proceso lleva desde hace más de dos semanas encallado en el relato de la violencia contra los policías y guardias civiles desplazados a Cataluña en otoño de 2017. Y todavía quedan varias sesiones antes de que el juicio entre en una nueva etapa muy parecida: una fase en la que centenares de ciudadanos explicarán sus lesiones a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Y todo ello, cuando toda esta polémica no le interesa lo más mínimo al tribunal. El Supremo tendrá que valorar exclusivamente si los nueve líderes independentistas que se sientan en el banquillo trataron de rebelarse contra el Estado para declarar la independencia de una parte del país. No si la actuación policial el día del referéndum fue más o menos proporcionada, algo que tendrán que dilucidar los juzgados catalanes en los que se dirimen las denuncias de los ciudadanos contra los antidisturbios de la Policía Nacional y Guardia Civil.

Los continuos avisos de Marchena a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y, sobre todo, a las defensas de los procesados para ‘atenerse a la cuestión’ están siendo baldíos. «No vamos a perder un minuto en indagar qué ocurrió en unos hechos que escapan a este tribunal», ha avisado hasta la saciedad el presidente. Pero ni caso. Unos y otros insisten, para la desesperación del tribunal, en la ‘batalla’ del relato de la violencia’. Y lo que queda, porque, por mucho que Marchena se queje, ha sido el propio tribunal el que en su día dio ‘barra libre’ a este tipo de proceso. Hasta ahora han sido ya más de 60 las horas de relatos de funcionarios de la Guardia Civil y la Policía sobre la violencia que afirman haber sufrido en Cataluña en otoño de 2017. Marchena no va a arriesgarse a que le acusen de parcial. Dejará que 200 testigos de las defensas, sobre todo ciudadanos lesionados el 1-O, hagan el contrarrelato a la policía.

Incidente en la UAB

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguró ayer que condena «siempre cualquier acción violenta o ataque a la libertad de expresión», en referencia al intento de boicot que sufrió el jueves la cabeza de lista del PP por Barcelona para el 28-A, Cayetana Álvarez de Toledo.

«Queremos libertad de expresión para todos», subrayó Torra a preguntas de los periodistas, en su comparecencia en el Palau de la Generalitat junto a la Premio Nobel de la Paz Jody Williams.