Junqueras ve un atentado que Sánchez sea investido por la suspensión de presos

cristian reino | barcelona

Si los cuatro diputados que están presos (Junqueras, Sànchez, Turull y Rull) son suspendidos, la mayoría absoluta en el Congreso pasaría de 176 a 174 escaños. Y en consecuencia, Pedro Sánchez podría ser reelegido en primera ronda con el voto favorable de Podemos, Compromís, Coalición Canaria, los regionalistas cántabros y el PNV. Para Oriol Junqueras, sería un «atentado a la democracia». «Deseo que no intenten suspendernos y aprovechen el cambio de la mayoría parlamentaria para sacar adelante la investidura», avisa al aún presidente del Gobierno en respuesta a un cuestionario por escrito de este diario. «Sería un atentado a la democracia, un fraude democrático que permitiría desenmascarar todavía más al Estado», señala Junqueras. Y pide a líder del PSOE, pero «sobre todo» a Pablo Iglesias, que no utilicen esta «maniobra» porque sería su «vergüenza». «Será la constatación —asevera— de que son cómplices de la represión y se aprovechan de ella».

Esquerra ganó las elecciones generales en Cataluña y obtuvo el mejor resultado de su historia. Por primera vez, una formación secesionista se impuso en unos comicios para el Congreso en la comunidad catalana. Pero la alegría no fue completa para los republicanos, que temen que sus quince diputados sean irrelevantes en la recién estrenada legislatura. En principio, Sánchez podría necesitar la abstención de la formación republicana para salir investido en segunda vuelta, toda vez que el bloque de la derecha suma 149 escaños, mientras que PSOE y Podemos tienen 165. Con la abstención de todos los demás, Sánchez ya sería investido. Desde el primer día, la consigna que ha dado Junqueras es no facilitar ni por acción ni omisión un gobierno con la participación de la extrema derecha. Pero a medida que se acerca la sesión de investidura y viendo que Esquerra está jugando de momento un papel secundario y que no se le está teniendo en cuenta en el inicio del mandato, Junqueras aumenta la presión. «No hay nada que investir sin diálogo», advierte el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ayer prometió su cargo como diputado en la Cámara baja. Por ello, el dirigente republicano reclama a Sánchez una mesa de negociación. «Sabe tan bien como yo que este conflicto hay que resolverlo con diálogo y política. Le espero en Soto del Real», asegura.