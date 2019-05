La Junta de Andalucía informa a Vox de los trabajadores contra la violencia machista

La Junta de Andalucía ha trasladado a Vox los datos que ha solicitados sobre los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos de lucha de violencia de género que indican que más del 40% no está colegiado, según ha explicado el vicepresidente del Gobierno, Juan Marín.

Marín ha salido al paso de las declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento del líder de Vox, Francisco Serrano, de que los datos aportados por la Junta indican que el porcentaje de no colegiados es de más del 50%, una información que, a su juicio, "es bastante escandalosa".

Francisco Serrano ha añadido que la información la tendrán que analizar en profundidad para decidir si plantean alguna iniciativa o alguna pregunta al Gobierno andaluz. De entrada, Vox van a ampliar la petición pidiendo más datos para conocer la distribución de los trabajadores por categorías profesionales.

Según el líder de Vox, este asunto "afecta a muchísimos andaluces en un tema transcendental como son las cuestiones de violencia de género", y sobre todo a los equipos psicosociales "donde se tienen que tomar decisiones fundamentales sobre la custodia de los hijos".

Serrano ha insistido en que siendo colegiados es como se puede pedir responsabilidad deontológica a los colegios profesionales, algo que ocurre en cualquier profesión "como un médico o un abogado", y se pueda recurrir a un colegio "donde tu puedas pedir después una sanción disciplinaria".

Tras advertir de que "la ley y el Tribunal Constitucional" exige que los profesionales estén colegiados, Serrano ha reiterado que a Vox no les interesa "ni el sexo ni el nombre ni las cuestiones personales" de los trabajadores sino "los datos profesionales, la cualificación de estas personas y si están colegiadas".

RESPUESTA DEL VICEPRESIDENTE

La respuesta del vicepresidente del Gobierno andaluz no se ha hecho esperar y ha explicado a los periodistas que Serrano "se confunde" en su denuncia porque "una cosa es no tener la titulación y preparación otra es no estar colegiado".

"Él, como magistrado debería saberlo. Todos los trabajadores que prestan su servicio en la atención en las unidades de violencia integral de género y los equipos psicosociales tienen toda la preparación y capacidad necesarias para desarrollar su trabajo", ha subrayado Marín.

Otra cuestión, según el vicepresidente de la Junta, es que la Administración andaluza haya trasladado a Vox un documento en el que se le informa de "cuántas de esas personas están o no colegiadas: aproximadamente un 60% lo están, y al 40 % que no lo están se les ha hecho las indicaciones desde la Consejería de Justicia".

Estas indicaciones consisten, según Marín, en pedirles que lo hagan, pero ha recalcado que "en ningún caso, bajo ningún concepto, se puede decir que alguna de estas personas no esté cualificada para hacer su trabajo".