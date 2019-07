La justicia europea rechaza que Puigdemont asuma el escaño de forma provisional

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha perdido la primera batalla ante la justicia europea. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha rechazado las medidas cautelares que solicitaba para poder ocupar mañana su escaño en el Parlamento Europeo, aunque la resolución aclara que esta decisión "no prejuzga" cuál será su dictamen definitivo cuando estudie "el fondo" de la petición del líder de JxCat. Pero de momento, Puigdemont no podrá asistir este martes como diputado a la sesión constitutiva de la Eurocámara, en Estrasburgo.

Antes de conocerse la decisión del TJUE, Puigdemont ha celebrado que la justicia europea haya admitido a trámite su recurso para ser eurodiputado. "Es un buen inicio" pero "no presupone el sentido de la decisión final", ha comentado a través de Twitter. El 'expresident' presentó el pasado viernes un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reclamando medidas urgentes para que se le reconozca como eurodiputado y pueda tomar posesión de su escaño en el nuevo Parlamento Europeo que se constituirá este martes, 2 de julio, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El Tribunal ha admitido a trámite el recurso, que ha de resolver en días. Esta es la ficha del recurso judicial.

También el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha anunciado la presentación de esta demanda "contra las decisiones" del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Así, Boye acusa Tajani de "privar a eurodiputados electos y proclamados de sus derechos de sufragio pasivo" impidiendo que "ejerzan como representantes de una minoría nacional". "Dijimos que este partido se jugaría en Europa, en terreno neutral y con un árbitro independientes", ha defendido el 'expresident'.

El recurso fue presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea el pasado viernes, 28 de junio, en nombre de Puigdemont y del 'exconseller' y número dos en la lista de JxCAT a la Eurcámara, Toni Comín.

"UN PLAZO BREVE"

Una vez que el recurso ha sido registrado en el Tribunal con sede en Luxemburgo, el presidente de dicho tribunal tendrá que tomar una decisión en "un plazo breve", han explicado las fuentes, sin aclarar el calendario preciso.

En todo caso, la decisión de si corresponde dictar medidas cautelares "no llevará semanas ni meses", por lo que lo más probable es que se produzca en las próximas horas, antes de que se constituya la nueva Eurocámara.

La petición de Puigdemont y Comín ha sido presentada por sus abogados ante el Tribunal General, lo que permitiría a las partes recurrir la decisión en segunda instancia.

PUIGDEMONT Y COMÍN RECURREN AL CASO DE JUNQUERAS

Además, Puigdemont y Comín han pedido al Tribunal Supremo que incluya su caso en una eventual cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el escaño a la Eurocámara de Oriol Junqueras. El Supremo, que todavía no se ha pronunciado sobre si llevar o no el caso al Tribunal de Luxemburgo, tendría que plantear la cuestión porque, según los abogados de Puigdemont y Comín, no hacerlo "implicaría la vulneración de derechos fundamentales".

Además de unirse a las preguntas planteadas por el abogado de Junqueras sobre la inmunidad, los letrados de los dos huidos formulan sus propias preguntas, en relación a los requerimientos que puede imponer un estado a la hora de proclamar los eurodiputados finales y su contabilidad con la normativa europea y el derecho al sufragio pasivo, es decir, al derecho a representar los electores.