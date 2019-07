JxCat y ERC decidirán su voto en la investidura en función del acuerdo PSOE-Podemos

Las diputadas de Junts per Cataluña (JxCat) Laura Borràs y Míriam Nogueras, junto al senador de este mismo grupo Josep Lluís Cleries, han afirmado este viernes que la formación se puede plantear la abstención a la investidura de Pedro Sánchez a la reelección, y que se tomará la decisión final el lunes por la tarde tras escuchar los discursos de Sánchez y del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "Escucharemos con atención su discurso el lunes, el del señor Pablo Iglesias, veremos la propuesta que tendremos que votar el martes y el lunes por la tarde-noche, tomaremos una decisión con nuestros compañeros en la cárcel y el resto del grup parlamentario, el senador Cleries y los dos presidentes, y tomaremos la decisión el lunes por la tarde", ha afirmado.

En ERC, la situación es similar. El partido ha aplazado la toma de decisiones hasta saber si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias llegan a un acuerdo, aunque los republicanos insisten en que "no obstaculizarán" un Gobierno de izquierdas en España si existe esa posibilidad.

Borràs ha sido muy crítica con Sánchez, asegurando que "tenemos muchos motivos para votar que no" pero ha afirmado que en estos momentos -si bien ha admitido que el escenario es cambiante- "no se dan los condicionantes para poder votar a Sánchez".

La diputada de JxCat no ha concretado en qué se basaría la posible abstención de su grupo. Sobre si un acuerdo PSOE-Podemos sería suficiente, la 'exconsellera' ha afirmado que se trata de "principios democráticos esenciales", como que "Cataluña es un problema que hay que resolver de forma política, necesitamos saber cuáles son sus propuestas para Cataluña que de momento son inexistentes, por eso decimos que no se dan las condiciones porque no las podemos conocer, y no sabemos en el eventual acuerdo PSOE-Podemos las propuestas sobre Cataluña". Borràs ha subrayado que se debería tratar de un diálogo "real" y se ha esforzado por minimizar la diferencia de este criterio con el del 'president' Torra, que ha apostado por un 'no' excepto si Sánchez acepta el derecho a la autodeterminación. "No busquen diferencias donde no las hay, hay criterios diferentes", ha asegurado la diputada.

"AVERSIÓN AL DIÁLOGO"

Borràs ha cargado duramente contra el candidato socialista a la reelección, por el "espectáculo lamentable que ofrece la política española y en concreto el señor Sánchez, situación vergonzante de parálisis, se comporta con una arrogancia que sería únicamente esperable si dispusiera de una mayoría absoluta de la que no dispone, es incapaz de negociar, intenta humillar o menospreciar a la oposición, ha mostrado su aversión al diálogo, es retórico, no real, no hemos sido ni convocados ni por un mínimo de cortesía, y su incapacidad para pactar". Y ha denunciado una situación de "parálisis política e institucional", citando además situaciones como la investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils o el reto climático.

Borràs, Nogueras y Cleries han comparecido en el Parlament tras una reunión del grupo coordinador de JxCat en el que ha participado el 'president' Quim Torra -partidario del 'no' a Sánchez- entre otros.

ERC DEJA ABIERTA LA PUERTA A "NO OBSTACULIZAR" A SÁNCHEZ



La ejecutiva de ERC ha aplazado este viernes la decisión sobre el sentido del voto de sus diputados en el Congreso con respecto a la investidura de Pedro Sánchez hasta conocer si hay un pacto entre PSOE o Unidos Podemos.

En declaraciones hechas después de la reunión de la ejecutiva, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que su partido deja abierta la posibilidad de "no obstaculizar" la investidura de Sánchez, pero considera que no puede posicionarse sin saber si el candidato tiene suficientes apoyos para gobernar o no.

En el supuesto de que PSOE y Podemos alcancen un acuerdo, Rufián ha indicado que "por nosotros no será" que no pueda haber un gobierno de izquierdas en España, y ha recordado en este sentido el compromiso electoral de ERC de "no bloqueo" y de hacer política en el Congreso de los Diputados.