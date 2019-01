«León merece un PP unido»

Pacho rodríguez | madrid

En la reedición del «ni tutelas ni tutías» (se transmite de generación en generación de vez en cuando: Fraga se lo dijo Aznar, Aznar a Casado, y a Rajoy nadie...), la convención del PP en su segunda jornada reservó su corazoncito para el municipalismo. Y tiró de líderes provinciales y capitales, que, por cierto, en los años de vacas flacas son los que tiñen de azul los mapas de los resultados electorales.

Antonio Silván representó lo que es una Alcaldía destacada para los populares: la de León. Como alcalde en ejercicio y como candidato. Y aunque en estas citas políticas la exaltación es tal que casi todo lo demás está de más, por qué no, Silván resultó ser un buen postulador de la creación de sinergias. Sinergias territoriales: España, Castilla y León y León, pero también de progreso, creación de empleo, desarrollo empresarial y el punto fuerte del PP: vocación y experiencia de Gobierno.

La jornada de ayer presentaba a estos candidatos provinciales y Silván reivindicó León, como puntal español y vertebrador también del Estado. Pero por empezar por partes más avanzadas, el alcalde leonés reiteró que las disputas territoriales no conducen a nada, léase el ataque de chauvinismo sobrevenido del alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Silván aseguró tener la receta: «No le voy a hacer ni un minuto la campaña a Óscar Puente», dijo, ya como algo en clave prelectoral, que era lo que sobrevolaba la cita en el Ifema de Madrid bajo un frío polar en el exterior. Lo explicó el candidato y regidor recordando que hasta el PSOE leonés se ha quedado descolocado. Y eso siempre es bienvenido. También en esas claves preelectorales, Silván dijo no temer a las promesas de los partidos rivales. «Frente a la oposición, nosotros tenemos vocación y experiencia de Gobierno. Podemos presentar al ciudadano la acción diaria que hemos desarrollado. Y la gente ya no se cree promesas que se sacan como ases en la manga. Decir pueden decir muchas cosas», relató.

Buena sintonía

«Quiero enviar el mensaje que une León con España, y España con León. Y nuestro himno que dice: Sin León no hubiera España. Me refiero a que las iniciativas leonesas están enmarcadas en el conjunto de nuestro país. Y los ciudadanos leoneses quieren y se merecen esa confianza de un PP unido y español. Creo que en estos días el PP está demostrando que es un partido unido», expresó Silván ayer.

Para convencer tanto de su labor como aval y su ilusión como candidato, el leonés aseguró querer «seguir trabajando por León. Que León se siga poniendo en el lugar destacado que le corresponde. A nivel español y europeo. Y para ello podemos exponer muchos proyectos y logros en los que hemos destacado como es en la imagen de modernidad, proyección, desarrollo económico, creación de empleo, localización como enclave logístico», relató, además de advertir que un liderazgo nacional potente del PP es el mejor ingrediente para el progreso de León y provincia.

Silván también hizo inciso en la buena sintonía con provincias y regiones limítrofes, así como el actual desarrollo de las comunicaciones, y que con los avances ferroviarios «son clave para el desarrollo del eje Atlántico, con León como referencia del doble eje, Asturias y Cantabria, y Galicia y Portugal, y que son fondos europeos muy importantes, de más de 3.000 millones de euros», remarcó.

Además de destacar la implantación en León de importantes marcas y empresas, el aumento de empleo y los proyectos ya en marcha, y previstos, Antonio Silván aseguró creer en el futuro de León: «No quiero desaprovechar las oportunidades que se abren. Por eso quiero ganar y gobernar. Y seguir trabajando con la misma intensidad e ilusión a partir del 26 de mayo. Mi compromiso es el trabajo. No tengo conejos en la chistera», aseveró.

El disco del PP

Llévame esta noche a San Fernando, dulce niña Carolina... Pero todo instrumental, con el añadido de We´re the Champions como traca final, fueron algunas de los fraseos de canciones que al modo de los ‘late shows’, o el programa de Buenafuente para ser españoles, servían ayer en la convención del PP para introducir algunos espacios o determinadas intervenciones. Algo así como qué hacer para rejuvenecerse, y no morir ante el Instagram que no hay quién lo pare de Vox. Los de Nuevas (así se oía hablar del equipo filial del PP) estaban encantados con esas canciones de entre tiempos.

El repaso popero contó con dos aportaciones musicales espontáneas en la figura de Esteban González Pons y el propio alcalde de León, Antonio Silván, que, aunque no serán aceptados en un club de trap o de raperos, lo que quisieron recitar lo recitaron. González Pons empezó su intervención: «Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y...», sorprendió. Silván, por su parte, se arrancó, igualmente eso sí sin ritmo: «Sin León no hubiera España...».

En definitiva, músicos tocando en directo mucho mejor que la sintonía general que se escuchaba constantemente, a volumen atronador, como versión épica del himno del PP que demostraba que los populares no ponen de fondo el hilo musical de una sala de espera porque se ve que quieren marcha. Eso decía uno de Nuevas... pensando en la noche.