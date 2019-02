Listas en casa y a una única carta

En una situación inédita, el plan B se ha adelantado al A, o lo que es lo mismo, los comicios generales se celebrarán solo dos meses antes que los autonómicos y municipales. Las opciones para los aspirantes a unas y otras listas se concentran en una sola carta, si sus expectativas fallan, ya no habrá vuelta de tuerca para intentar conquistar otro escaño como salida. La dirección de los partidos y los aspirantes tendrán que afinar la decisión, con permiso de Valladolid y Madrid. Los 431.139 electores de la provincia podrán acudir a las urnas el 28-A, 46.516 de ellos residen en el extranjero PP «Todo es nuevo en la dirección nacional y eso influirá en León»

«Ya estamos preparados y dispuestos para las elecciones generales». El presidente provincial del PP, Juan Martínez Majo, aguarda instrucciones y el lunes acudirá a la Junta Directiva Nacional de su partido para escuchar a Pablo Casado: sus objetivos en los comicios del 28-A y el perfil de los candidatos que busca. Asegura que al menos hasta dentro de un mes no se conocerán las listas con las que los populares concurrirán para conquistar los escaños de León en Congreso y Senado. «No tengo ni idea quién será el cabeza de lista. Todo es nuevo del todo en la dirección nacional». Valladolid escuchará a León y luego elevará las propuestas a Madrid. «Estas elecciones eran necesarias, Pedro Sánchez ha hecho mucho daño a España en poco tiempo». El comité de campaña del PP leonés preparado para el 26-M ya diseña también el 28-A. El cabeza de lista al Congreso en los dos últimos comicios, Eduardo Fernández, cambia de rumbo y parece que no será en esta ocasión el elegido.

Ibán García del Blanco y Cendón posibles cabezas de lista

La maquinaria política ya está engrasada y el PSOE preparado para ganar las elecciones», aseguró ayer el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón. Aún no han cerrado las listas al Senado y al Congreso, y la tarea parece que traerá miga, porque no está tan claro que se cumpla la regla no escrita de que el secretario provincial encabece la candidatura a la Cámara Baja. El presidente de Acción Cultural Española, Ibán García del Blanco, podría pelearle ese puesto por su peso en las agrupaciones y en la Ejecutiva nacional. Cendón elude hablar de esa u otra posibilidad, porque recuerda que la militancia «es quien elegirá a los candidatos», pero fuentes del partido valoran que él podría liderar la lista al Senado, donde ahora está Graciliano Palomo, al que no disgustaría repetir. Lo que sí parece descartado es que lo haga la actual diputada, Aurora Flórez. Se habla de ella, incluso para las listas de las Cortes.

«Tenemos los deberes hechos y la maquinaria preparada»

Podemos es el único partido en León que ya tiene sus listas cerradas desde diciembre. Ana Marcello repite como número uno al Congreso con Juan Carlos González Vidal, mientras que Pabel Enrique Alban Ramírez y Julio Enrique González Bances encabezan la lista al Senado. «Tenemos los deberes hechos y el trabajo adelantado. La maquinaria está preparada para que la voz de León suene con fuerza en la política nacional», apuntó el líder de Podemos, Pablo Fernández, remarcando que entre las prioridades estará la despoblación.

«Seguimos trabajando en las instituciones hasta la campaña»

Las elecciones generales «eran absolutamente necesarias, la situación es insostenible, más desde que no se aprobaron las cuentas». Justo Fernández advierte de que la no aprobación de los presupuestos generales no supone gran problema para León porque «no tenían prácticamente nada, desde luego nada de lo comprometido con la provincia. Haremos el nuevo los partidos que no pactamos con independentistas, para que la provincia avance».

«Es terrible escuchar que uno de los logros es la transición energética»

UPL está volcada en la preparación de su estrategia municipal y autonómica, y en el consejo general del día 21 hará públicas las primeras 30 candidaturas, y decidirá su implicación en las elecciones generales. Luis Mariano Santos considera que esta convocatoria es «la crónica de una muerte anunciada», la de «los partidos que no han entendido que la sociedad reclama negociar y llegar a acuerdos». Considera lamentable que Sánchez explique como uno de sus logros una transición energética que «para León sólo ha supuesto el cierre de minas y térmicas, sin contraprestación alguna».

Hoy mismo habrá reunión con el coordinador federal

Eloína Terrón, coordinadora provincial, asistirá a una reunión con el coordinador federal, Alberto Garzón, para avanzar en los preparativos de la campaña. «Pensábamos que iban a aguantar hasta septiembre pero ya hay convocatoria y no merece la pena dar vueltas a lo que pudo ser y no fue. Las encuestas no son muy fiables este año, con lo que pasó la semana pasada en Colón y con lo de Andalucía. Hay que ponerse a trabajar con los tiempos políticos que se han marcado».

«Conseguiremos uno de los cuatro diputados por León»

«Todavía no hemos decidido las listas, pero el trabajo está preparado», explica el presidente de Vox León, Carlos Portomeñe, quien remarca que están «en plena vorágine» para elegir a los candidatos. «Estamos confiados en que conseguiremos uno de los cuatro diputados por León», asegura.

