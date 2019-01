Llamazares dimite como diputado y no será candidato de IU en Asturias

El portavoz parlamentario de IU en el parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, ha anunciado este lunes su decisión de renunciar a presentarse a las primarias de IU de Asturias, así como a su acta de diputado autonómico y su puesto de portavoz del Grupo Parlamentario de IU en la Junta General.

En una carta enviada al coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles, Llamazares le traslada además que no acudirá a la reunión que hoy tienen convocada la Comisión Colegiada en la que había sido emplazado a dar explicaciones de sus relaciones con la plataforma Actúa tras el expediente abierto contra él por la dirección federal.

A su juicio, dicha reunión podría entenderse como la continuación en IU de Asturias del "expediente libelo" incoado por la ejecutiva que lidera Alberto Garzón, pese a que la mayoría de la coalición en el Principado le había transmitido que el objetivo era dar una respuesta alternativa "al proceso de intenciones" abierto desde Madrid.

Así, valora el respaldo de la coalición en Asturias en momentos tan difíciles al verse "sometida a cuestionamiento en su autonomía y amenazada de intervención federal", circunstancias que, de prolongarse, podrían mermar sus merecidas expectativas electorales.

De ahí, apunta, que adopte "no sin tristeza" la decisión de apartarse definitivamente de las próximas primarias y de renunciar a la portavocía y al acta de diputado "ya que de no hacerlo podría poner a los pies de los caballos a la histórica organización de la izquierda de Asturias, algo que no me perdonaría".

"Sigo convencido que sin ella y su experiencia de lucha y gobierno la reconstrucción de una izquierda española seria y orgullosa de su historia será mucho más difícil", añade Llamazares, que considera también imprescindible la existencia de otra izquierda a nivel federal ante la renuncia de IU en ese ámbito "en favor de la disolución en un radicalismo confederal excluyente".

INMENSO PRIVILEGIO

El líder de Izquierda Abierta, que asegura que ni puede ni quiere entonar "ningún mea culpa" sobre su compromiso para la reconstrucción de la izquierda española, agradece "el inmenso privilegio" que ha sido representar "a la militancia y votantes de la izquierda asturiana representada por IU de Asturias".

"Solo tengo gratitud para el apoyo y la confianza recibidos a lo largo de la mayor y sin duda de la mejor parte de mi vida, siendo vuestro dirigente y portavoz", añade Llamazares antes de ponerse a disposición de Argüelles como militante y convencido de que se encontrarán juntos "y más temprano que tarde" en su reconstrucción.

El pasado sábado Llamazares anunció que abría "un periodo de reflexión" sobre el futuro papel que jugará en la coalición en el Principado, donde se había ofrecido para encabezar de nuevo la candidatura autonómica.

Llamazares respondió así a las afirmaciones del coordinador general de IU en Asturias, que le emplazó a no competir electoralmente desde Actúa con la coalición, ni el Principado ni en otros ámbitos, si aspira a repetir como cabeza de lista.