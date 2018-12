Llamazares dimite de sus cargos federales de IU

El líder de Izquierda Abierta y excoordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha anunciado este lunes su decisión de dimitir de los cargos federales de IU, aunque mantiene su escaño como diputado en el Parlamento asturiano y la portavocía del grupo. Una "campaña de linchamiento", así ha definido los audios difundidos la semana pasada por fuentes cercanas a IU en los que se postula a a encabezar la candidaduta de Actúa a las elecciones europeas del próximo mayo.

"No merece la pena estar en unos órganos que no escuchan y que te excluyen", ha asegurado el político asturiano. Una dimisión que para el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, no tiene ningún valor porque, según ha señalado e Twitter, "lleva sin ir a los órganos de IU dos años y medio".

Pero las recriminaciones de Garzón no se han quedado ahí. "El estilo es inconfundible", ha ironizado el dirigente de IU antes de explicar que "Llamazares dimite de órganos de IU Federal a los que no iba y mantiene su acta de diputado asturiano y cargo de portavoz en Asturias



El sábado 15 de diciembre, el partido Actúa presentaba en la sede de Madrid de UGT su programa político para las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019. Al acto asistió Llamazares, que tomó parte activa en la presentación de la línea del partido. Dos días después, Garzón le acusaba de "transfuguismo": "En IU está penalizado tanto el transfuguismo como la posibilidad de que alguien utilice un partido para competir contra IU".

Tras estas acusaciones, Llamazares negó en todo momento haber competido contra IU en ningún comicio y ya calificó el asunto de "caza de brujas". El político asturiano aseguraba que la polémica surgida era una cortina de humo para tapar los malos resultados de Adelante Andalucía, la coalición formada por Podemos e IU, en las elecciones del 2 de diciembre.

A finales de la semana pasada, fuentes de IU difundieron unos audios que situaban a Llamazares, junto a Baltasar Garzón, en una reunión de la directiva de Actúa en mayo. "Confianza en el proyecto Actúa", "disponibilidad" para encabezar la candidatura a las elecciones europeas y la predisposición de "desvestir un santo para vestir otro" eran algunas de las afirmaciones que Llamazares hizo en ese encuentro.

"Una izquierda coherente"

Tras dimitir de sus cargos en el partido, Llamazares ha lanzado un reproche más a IU por haber hecho "caso omiso sobre las posiciones de IU Asturias en minería, energía e industria". Además, les ha acusado de haber excluido a IU Asturias de la lista europea, de "difamar" a la eurodiputado, y del "proceso inquisitorial" al que le han sometido.

"Sigo comprometido con IU de Asturias y con los militantes y amigos de toda IU a los que llamo a rebelarse contra el desahucio de la izquierda", ha aclarado antes de resaltar que "hay un lugar para una izquierda coherente y dialogante, respetuosa del legado de la transición y con voluntad de mejorar la vida de los trabajadores".

Esta llamada a la militancia no le ha gustado a Garzón que ha tachado de mentira que LLamazares llame a "resistir desde Asturias". "Quiere llevarse a una parte de la organización a su proyecto personal. Romper IU para seguir él. Lo demás es propaganda", ha sentenciado en la red social. Además, le ha acusado de viajar "a menudo a Madrid para atacar a IU en los medios y para montar un partido con el que competir contra IU". Finalmente, el líder del partido le ha recriminado que desde "hace mucho tiempo está políticamente fuera de IU".