Un macizo rocoso de pizarra retrasa el rescate de Julen

a. frías / j. cano | málaga

Las labores de rescate del pequeño Julen, atrapado en el interior de un pozo en la Sierra de Totalán desde el pasado domingo, se han visto afectadas por un nuevo imprevisto. En este caso ha sido la aparición de un macizo rocoso de pizarra, que ha provocado un retraso en los plazos que estimaba el equipo de especialistas que asesora a los coordinadores del operativo.

Así lo explicó el delegado en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ángel García Vidal, que forma parte de este grupo técnico de asesoramiento. Según explicó, la roca es «muy dura», aunque espera que solo se trate de una veta que permita retomar el «buen ritmo» que llevaban los trabajos hasta la aparición de este contratiempo. «Esperamos poder tener al menor con nosotros antes del lunes», apuntó.

El macizo de roca está provocando que los trabajos de desmonte -retirar tierra de la montaña mediante maquinaria pesada- se hayan ralentizado. Este rebaje del terreno ha sido de unos 25 metros de altura y no de 30, como se había previsto inicialmente.

Ayer llegó a Totalán una perforadora de mayor capacidad que ha sido trasladada desde una obra de la carretera M-40 de Madrid. Con ella se espera rebajar el terreno hasta la cota en la que se ubicará la plataforma donde se instalará la perforadora. Allí estará la boca del túnel vertical, que será de unos 50 metros de profundidad, para superar así el tapón de tierra que hay a 71 metros y que obstruye el pozo en el que se encuentra Julen.

Pese a las dificultades, los equipos de rescate no desfallecen. Los efectivos se cuentan por centenares. Pero tampoco se ha escatimado en maquinaria y toda la necesaria se halla en la zona. «Más máquinas no caben», destacó García Vidal. «Tenemos aún más esperando para subir, pero el espacio que hay arriba no permite llevar excesiva maquinaria», señaló el ingeniero. Asimismo, apuntó que los especialistas van a contar con dos perforadoras por si una sufriera una avería, y así no perder tiempo en hacer llegar otra hasta la zona.

Los habitantes de Totalán también están volcados con las labores de rescate. Las 700 personas que viven en este municipio malagueño han puesto sus casas a disposición de los operarios que trabajan día y noche en torno al pozo de 25 centímetros de diámetro.

«El primer día llamé al Ayuntamiento para decir que si algún trabajador necesitaba ducharse o descansar, mi casa está abierta», declaró al diario Sur Ana María Silva, una vecina que vive sola en su domicilio.