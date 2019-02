Maite Pagazaurtundua a Otegi: «Que diga si el fin justificó los medios»

efe | san sebastián

La eurodiputada de UPyD y víctima del terrorismo, Maite Pagazaurtundua, ha preguntado al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, si piensa que en el terrorismo de ETA «el fin justificó los medios», un interrogante «muy fácil» al que le ha pedido que responda con «un sí o un no». «Ni siquiera hacen falta tres sílabas para decir: con-de-no», ha señalado gráficamente Pagazaurtundua, durante el homenaje tributado este domingo en Andoain a su hermano y jefe de la Policía Municipal de esta localidad guipuzcoana, asesinado por ETA hace 16 años, Joseba Pagazaurtundua.

Junto a varios familiares y allegados, este lluvioso domingo también han acudido a Andoain los dirigentes del PP vasco Alfonso Alonso, Amaia Fernández y Borja Sémper, quienes han recibido la gratitud de Maite Pagazaurtundua por estar presentes con fotos de su hermano el día en el que fueron recibidos en Andoain «dos de los cómplices necesarios» para su asesinato, tras cumplir condena. Un acto al que, según ha desvelado la eurodiputada, la familia de Joseba también hubiera querido acudir para decirles que «era absolutamente miserable» ese recibimiento, algo que finalmente no pudo hacer porque no se encontraban en «condiciones morales» para ello.

En este contexto, Maite Pagazaurtundua ha reprochado a Arnaldo Otegi que no haya condenado aún el terrorismo y los asesinatos de ETA. «Ha dicho que cómo va a condenar lo que no condenó en su tiempo y por lo que ya ha pagado», ha descrito la eurodiputada, quien ha recordado a renglón seguido que, aunque es cierto que Otegi «ha pagado judicialmente», el hecho de que «siga en política» hace que su «responsabilidad política no haya terminado». «La familia de Pagazaurtundua lleva 16 años esperando que condenen. Nos gustaría no tener que esperar 17», se ha lamentado, al tiempo que ha reiterado su pregunta sobre si Otegi considera que «el fin justificó los medios». ¿Qué menos, después de todo lo que han hecho, que que digan: condeno?, se ha interrogado. Momentos antes de su intervención, ha tomado la palabra Rubén Múgica, hijo del histórico dirigente del PSE asesinado Fernando Múgica, quien ha reivindicado «el pluralismo político» que, según ha comentado, «es hoy el primer reflejo de la Constitución que algunos dicen que hay que cambiar pero que, en su cháchara, aún no han propuesto ni una sola línea» para hacerlo. Por su parte, Fernando Savater ha explicado que en el País Vasco ya ha habido «relatores» traídos por «los que han matado para justificar lo que hicieron y consolar o hacer que las víctimas se conformen». A su juicio, los relatores «vienen para dar un suplemento de ayuda a los que quieren cargarse las leyes, las instituciones y el país».