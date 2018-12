Mañana, doble reunión: Sánchez-Torra y Calvo-Aragonès

Fin del misterio. El Ejecutivo ha confirmado que Pedro Sánchez y Quim Torra se reunirán en Barcelona este jueves por la tarde y que inmediatamente después el presidente asistirá a la cena de Foment con empresarios catalanes. La Moncloa no ha señalado si la entrevista entre los presidentes será en el palau de Pedralbes, como apuntan otras fuentes. Sí explica que, además de esa cita, habrá una segunda reunión. Será entre la vicepresidenta, Carmen Calvo, con su homólogo, Pere Aragonès. No se descarta que en este encuentro o bien en otro estén presentes también la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet y la portavoz del Govern, Elsa Artadi.

En todo caso, la Moncloa insiste en que este segundo encuentro, haya los miembros que haya, no implica que sea una cumbre entre dos estados. "No va a haber una reunión de dos gobiernos, eso no procede porque nosotros somos el gobierno de Catalunya también", ha asegurado este miércoles Calvo en los pasillos del Congreso. "Habrá una reunión de los residentes y quizá yo lo haría también con Aragonès", ha explicado y ha insistido en que la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona este viernes "no es una provocación".