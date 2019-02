Manifestación contra los abusos sexuales en Tarragona

Un centenar de personas se concentró ayer ante el Arzobispado de Tarragona para protestar contra los abusos a menores. La concentración ha sido convocada bajo el lema: «La canalla no es toca» (las criaturas no se tocan), después de que han salido a la luz los abusos a menores que cometió un ex párroco ya fallecido y las investigaciones sobre otros casos que afectaron a los rectores de Constantí y Arbeca. | efe