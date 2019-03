Marlaska se extraña de que no todos los españoles apoyen la exhumación de Franco

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que no alcanza a comprender cómo no todos los españoles están de acuerdo en sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. "Parece que alguien va a ganar algo porque salgan más tarde", ha añadido.

Marlaska ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras su visita a la exposición Once de marzo, un acto organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y la del Centro Memorial de Víctimas con motivo de los atentados del 2004 en Madrid, de los que se cumplen 15 años.

Tras insistir en que los restos del dictador no pueden estar en el mismo lugar que los de las víctimas de la Guerra Civil, el titular de Interior no se explica cómo algunos no quieren que el cuerpo de Franco salga inmediatamente y "se cobijan" en los recursos que se están presentando contra la exhumación.

Marlaska advirtió de que cuanto antes salgan del Valle de los Caídos esos restos "mejor para todos, para nuestra ética pública y para la cohesión social". A su juicio, la exhumación beneficiaría "a todos los partidos y a todos los españoles" e "implicaría evidentemente que no hubiera ninguna connivencia de ningún español con el dictador y con políticas totalitarias".