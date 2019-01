Los médicos andaluces rechazan la propuesta de Vox de delatar a simpapeles

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía ha expresado su rotundo rechazo a identificar a los inmigrantes en situación irregular para proceder a su expulsión, como propuso Vox en su documento con 19 exigencias para apoyar la investidura del candidato del PP a presidir la Junta, Juan Manuel Moreno.

Según recoge el digital 'Redacción médica', el presidente de los médicos andaluces, Emilio García de la Torre, ha querido dejar claro que los facultativos no realizarán en ningún caso esta función. "Nosotros, como médicos, tenemos que atender a todas las personas, sin importarnos si son inmigrantes o no. No vamos a identificar ni a ir en contra de ninguna persona por su color o por su signo político", ha explicado García de la Torre al citado medio.

En su documento, Vox planteó colaborar con la policía para expulsar a 52.000 inmigrantes que se encuentren en situación irregular en esta comunidad autónoma y acusó a la Junta de encubrirles ya que, a su juicio, "posee la documentación necesaria" para identificarles.

En el texto consensuado ayer miércoles con el PP, no aparece explícitamente esta cifra y ambos partidos se comprometen a "cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando (...) el 'efecto llamada'".

¿DE DÓNDE SALE ESTA CIFRA?

Sin embargo, Vox asegura que el documento acordado con los populares se traduce en la promesa de expulsar a los 52.000 inmigrantes irregulares que están en Andalucía. Pero, ¿de dónde sale esta cifra?

El dato coincide con el aportado por el sindicato Unión Federal de Policía (UFP), en un comunicado de diciembre del 2018, en el que pedía al próximo gobierno andaluz que facilitase las copias de los pasaportes de los 52.000 extranjeros irregulares que cuentan con tarjeta sanitaria o el documento de reconocimiento temporal sanitario.

La Junta reconoce el derecho de asistencia sanitaria a los simpapeles y lleva un cómputo de los usuarios que acceden a la sanidad pública a través de este servicio. En el 2017, la cifra fue de 47.445, lo que representa el 0,57% de todas las personas atendidas por la sanidad pública.