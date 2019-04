Mentiras en precampaña: violencia machista, crecimiento económico y permisos de paternidad

"La ley de violencia de género no ha hecho disminuir la violencia contra las mujeres"

Santiago Abascal, Vox

Candidato de Vox a la Moncloa

Si bien aún queda mucho camino por recorrer hasta acabar con la lacra de la violencia machista, no es cierto afirmar que con la puesta en marcha de la ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres ha aumentado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2004, fueron 72 las mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas. El año pasado, la cifra fue de 47, es decir poco más de la mitad que 15 años atrás. Si bien es cierto que en 2007, 2008 y 2010 tuvieron lugar más de 70 asesinatos machistas, la tendencia ha sido a la baja, especialmente de 2012 en adelante.

"La economía española está creciendo el doble que la alemana"

María José Montero, PSOE

Ministra de Hacienda

Es cierto que según datos de Eurostat la economía española -calculado a partir de la variación del PIB- creció en 2018 un 2,6%, por encima del 2% de crecimiento medio europeo 1,4% de crecimiento alemán. Sin embargo, para llegar a doblar el crecimiento del país germánico, el crecimiento de la economía española debería haber sido del 2,8%. Además, esta afirmación tiene trampa y puede llevar a la confusión si no se conocen los datos de los años anteriores. La economía alemana sufrió un receso del 5,6% en 2009 pero a partir del año siguiente el crecimiento económico fue cada año positivo. En el caso de España, no fue hasta 2014 que el crecimiento económico comenzó a ser positivo después de cinco años en números negativos. Mientras que la tasa de crecimiento acumulado desde 2009 en Alemania es del 16,56%, en España la cifra se queda en el 7,30%. Aún queda mucho también por llegar a los niveles germánicos de PIB per capita: 25.000 frente a los 35.900 en el caso alemán.

"El PP creó los permisos de paternidad en 2002"

Pablo Casado, PP

Candidato del PP a la Moncloa

En 2002, con José María Aznar presidiendo la Moncloa, se presentaron en el Pleno del Congreso dos propuestas de ley impulsadas por Iniciativa per Catalunya Verds y el PSOE, que proponían cuatro semanas de permiso para los padres y otra por parte del Bloque Nacionalista Gallego, que ampliaba el permiso a diez semanas. Sin embargo el PP se opuso a las propuestas y las votó en contra, pues no consideró oportuno la reforma de ley aludiendo a una fuerte repercusión para la Seguridad Social y a la posibilidad de que la ley pudiera tener un efecto disuasorio en la contratación, tal y como manifestó la popular María Jesús Sainz García. No fue hasta 2007 con un gobierno del PSOE encabezado por José Luís Rodríguez Zapatero, que con la aprobación de la ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se consideró por primera vez el permiso de paternidad de trece días de duración, ampliable en caso de parto múltiple en dos días más por cada hijo o hija a partir del segundo para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.