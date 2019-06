La militancia de BComú vota a favor de un pacto con el PSC con Colau como alcaldesa

No ha habido sorpresa. La militancia de Barcelona en Comú que ha votado -por internet- en la consulta interna abierta desde ayer hasta este viernes a las cinco de la tarde se ha inclinado por el pacto que defendía la cúpula del partido, una alianza con el PSC con Ada Colau como alcaldesa. Colau será pues investida este sábado en un pleno que empezará a partir de las cinco de la tarde. Contará con los 10 votos de BComú, con los ocho del PSC y con los seis del grupo de Manuel Valls o sólo con los tres, los de los concejales que no guardan obediencia a Albert Rivera: el propio Valls, Celestino Corbacho y Eva Parera.

En la consulta podían votar 9.949 inscritos y lo han hecho 4.042. Un 40% de participación. El pacto con el PSC ha recibido 2.887 votos, el 71,4%, y el pacto con ERC, con Ernest Maragall como alcalde, ha recabado 1.155 votos, el 28,55%. Salvo cambios de última hora, a estas alturas más que inesperados, Colau será pues alcaldesa de nuevo y hasta el 2023, y repetirá con el PSC como socio.

La candidata de los ‘comuns’ a la reelección ha comentado este viernes los resultados de la consulta interna, que se anunció el jueves, justo antes de que se abriera la votación. "No es el pacto ni la investidura que hubiéramos querido", ha dicho Colau, recordando que BComú apostaba por un tripartito. Ha celebrado el resultado, del que ha dicho que supone un apoyo claro y un aval para optar a la alcaldía, y ha elogiado la participación. "Ya no es una decisión de un pequeño colectivo, sino de miles de votante".

La alcaldable ha afirmado que no ha recibido ninguna propuesta de Maragall para compartir la alcaldía y ha considerado que lo que perseguía el republicano era "incidir en la consulta. Pido respeto para los procesos internos. Quizá si ERC hubiera consultado a su militancia sobre el tripartito ahora no estaríamos aquí". De nuevo, Colau ha subrayado que no ha mantenido contacto con Valls.

EL TERCER GRUPO

Lo que está por ver, ya que ambos suman 18 concejales, es quién será su socio cuando ambos necesiten los tres votos que les separan de la mayoría absoluta. Los ‘comuns’ dan por hecho que una vez pasado el enfado por verse descabalgada de la alcaldía pese a haber ganado las elecciones, ERC se abrirá a alianzas. Otros auguran que los republicanos se cerrarán en banda y obligarán a Colau a depender de Valls. Ella ha reiterado este viernes que intentarán acuerdos de forma proritaria con los socialistas y con los republicanos aunque hablarán con todos los partoidos.

Un total de 10.000 inscritos estaban en posición de votar. En la consulta interna que sirvió para determinar la expulsión del PSC del gobierno al que ahora regresará, celebrada en noviembre del 2017, participaron 3795 inscritos, de los que 2059 votaron a favor de echar al PSC, 1736 lo hicieron a favor de que siguiera como socio y cinco votaron en blanco.