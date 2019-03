Millo detalla la violencia en Cataluña por la vía «suicida» de Puigdemont

M. balín/m. sáiz-pardo | madrid

La declaración de Enric Millo, ex delegado del Gobierno en Cataluña durante el ‘procés’, se convirtió ayer en una de las principales prueba de cargo de la Fiscalía en el relato de la violencia. El testigo detalló con profusión al tribunal los episodios de vandalismo, ocurridos desde el 10 de septiembre hasta mediados de noviembre de 2017, y lo achacó al «planteamiento suicida» del expresidente Carles Puigdemont.

Millo es un camaleón de la política. Empezó en Unión Democrática de Cataluña, el partido nacionalista presidido en su día por Josep Antoni Durán i Lleida. Fue coordinador en Girona de esta extinta formación y diputado en el Parlament entre 1995 y 2003, pero luego fichó por el PP, con quien fue parlamentario hasta 2016. Entonces asumió la delegación del Gobierno hasta la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy, en junio de 2018.

Con estos precedentes, Millo reforzó ayer una de las patas de la tesis de la rebelión del Ministerio Público: el uso de la fuerza por parte de la sociedad civil para enfrentarse a las fuerzas de seguridad del Estado y obligar al Gobierno a negociar la secesión.

Dada su posición privilegiada durante el ‘procés’, el testimonio del testigo nacido en Terrasa hace 58 años era muy esperado. No solo ratificó el grueso de la versión dada el lunes por José Antonio Nieto, entonces número dos del Ministerio del Interior, sino que aportó a mayores ese contexto político-operativo necesario para la acusación.

Llevado en volandas por el fiscal Javier Zaragoza, encargado de hilar el relato de la violencia, Millo señaló que los incidentes del 20 de septiembre en Barcelona, durante la ‘operación Anubis’, calentaron la calle. «Acosaron, gritaron y amenazaron» a las comisiones judiciales más allá del cerco a la consejería de Economía. «Había creado un clima de conflictividad en la calle», aseguró.

El testigo propuesto por la Fiscalía señaló la capacidad movilizadora de las entidades agitadoras ANC y Omnium, relacionadas «más o menos» con los CDR (Comité de Defensa de la República). «En 20 minutos eran capaces de llevar a 500 personas de un lado a otro», incidió. «Se concentraban grupos numerosos y se contabilizaron más de 150 episodios de hostigamiento a fuerzas de seguridad, a subdelegaciones o a la delegación del Gobierno», dijo.

La «trampa del Fairy»

Ya el 1 de octubre, el actual dirigente del PP recordó varios sucesos con heridos. «Cuando los antidisturbios actúan nunca generan imágenes agradables», reconoció. «A mí me llegaron imágenes de agresiones a agentes que no salían por televisión, tirándoles vallas y dándoles patadas en la cabeza. Vi dedos rotos, extremidades rotas, un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, otro agente me dijo que había caído en la trampa del Fairy: echaban detergente en la calle y patinaban para luego patearles la cabeza. Otros agredieron con artes marciales», aseguró.

La acusación popular de Vox le preguntó por la colaboración de los Mossos y éste respondió que «no cumplieron» el auto de la juez para impedir la votación en centros públicos. Pero sobre el mayor Trapero, afirmó, «no manifestó» su intención de incumplir la resolución. «Priorizó la seguridad ciudadana», respondió Millo al abogado del procesado Joaquim Forn, exconseller de Interior. El letrado Xavier Melero le cuestionó también por un mensaje de móvil enviado a su cliente. Decía: «Ya está hecho lo que hemos hablado», en referencia al repliegue del operativo policial la tarde del 1 de octubre, pero Millo le contestó que no recordaba ese mensaje concreto.