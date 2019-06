Monasterio: «Yo no me meto en la cama con nadie y no quiero que nadie se meta en mi casa»

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido este miércoles que nunca ha hablado de que los niños homosexuales tengan que ir a terapia y ha aclarado que lo que sí fundó fue una plataforma que defiende la libertad de la educación de los hijos según sus valores. De esta manera se ha referido a la información de El Español

sobre que ella y otros dirigentes de su partido habrían apostado por aconsejar a los menores homosexuales ir a terapia. Se ha referido a esta noticia como una «fake news más» y ha asegurado que no hay «afirmación» de ella en ese sentido. «La verdad es que yo nunca he hablado de terapias para gais», ha reiterado, para indicar que lo que fundó fue una plataforma para defender que los padres puedan elegir el centro que más les guste y se respete el programa que se da en el mismo.

En este sentido, ha recordado que hay «determinadas leyes» como las que aprobó la propia Cristina Cifuentes «con Isabel Díaz Ayuso como portavoz» con las que se impone una «determinada doctrina de ideología de género dentro de todos los colegios». «Me parece fenomenal que un padre quiera llevar a su hijo a un colegio con ideología de género y que otro padre que no lo quiera se vaya a otro, esa es la verdadera libertad», ha indicado.

Por eso, proponen el «cheque escolar», un sistema que, como ha explicado, «da una asignación al niño para gastarlo en el colegio que más le guste, el que quiera, religioso o no religioso, budista o no budista, con ideología de género o sin ideología de género». De ahí su plataforma por las libertades, porque lo que defiende Vox es la libertad. «Yo no me meto en la cama de nadie y no quiero que nadie se meta en mi casa para decir cómo educar a mis hijos», ha lanzado.

Sobre sus polémicas declaraciones de que en Madrid se habían producido talleres dirigidos a escolares en los que se hablaba de zoofilia y si avisaron a la administración sobre esa circunstancia, Monasterio ha dicho que sí y que además presentaron en su momento recursos contra la Ley de LGTBifobia.